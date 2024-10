Itt a gumicsereszezon, minden autós számára fontos információkat tettek közzé

XL

Egyes abroncsokon szerepel az XL jelzés is, amely az angol „Extra Load”, azaz extra terhelés rövidítése. Megerősített tartóvázra utal; az azonos méretű abroncsnál nagyobb terhelést is képes elviselni, szívesen alkalmazzák pl. SUV-k esetében.

Sebességindex

Geschwindigkeitsindex/Speed-Index, német rövidítéssel GSY. A kód azt a maximális sebességet jelzi, amellyel az adott gumiabroncsokkal szerelt autók vezethetők. Példánkban a V a 240 km/h-t jelenti.

Forgásirány

A gumiabroncs oldalán „Rotation” felirat található a forgásirányt jelző nyíllal kombinálva, amelyet felszerelésekor be kell tartani. Egyes abroncsok oldalfalán Außenseite vagy Outside – vagyis „külső oldal” jelzés található. Ezeknek a gumiabroncsoknak a futófelületi mintázata aszimmetrikus. Ezt a gyártók tudatosan tervezték így, és akkor érhetjük el az optimális teljesítményt, ha betartjuk a felszerelésre vonatkozó előírást (is).

DOT-szám

Az abroncs oldalfaláról az is leolvasható, hogy mikor gyártották a gumiabroncsot: a teljes DOT-szám jellemzően három, egyenként négy karakterből álló blokkból áll, de előfordulhat 4, de akár 13 számjegyből álló DOT-kód is. A harmadik számblokk (gyakran ovális keretben) a gyártás dátumára vonatkozik. Az első két számjegy a gyártás hetét, az utolsó kettő a gyártás évét jelöli. Az 1024-es számsor jelentése: 2024. 10. hete. Arról, hogy még az öt éve gyártott abroncs is újnak számít, itt írtunk bővebben: https://hta.org.hu/az-elhasznalodott-hulladek-abroncsot-ingyen-atveszik-de-mire-figyeljunk-az-uj-megvasarlasanal

M+S abroncsok