Jövőre dobják piacra a 7 személyes kompakt Mitsubishi SUV-t, ami világautó lesz

Fotó: Mitsubishi

A Renault-Nissan Szövetségen belül a Délkelet-Ázsiai régióért a Mitsubishi Motors felel, ennek megfelelően erre a térségre koncentrálják fejlesztéseiket a japánok. Miután 2023-ban bemutatták a saját fejlesztésű Xforce nevű kompakt szabadidő-autót, most ennek a műszaki alapján jövőre piacra dobnak egy 7 személyes autót – a Fülöp Szigeteken leleplezett DST tanulmány mutatja meg, mire számíthatunk.

Fotó: Mitsubishi

Az első és legfontosabb oka annak, hogy a Mitsubishi Xforce Ázsiában marad az elektrifikáció hiánya, és az első időszakban ez igaz lesz majd a DST tanulmányból készülő szériamodellre is. Azonban a sajtóközleményben az is szerepel, hogy szeretnének globálisan forgalmazott stratégiai fontosságú autót csinálni a 7 személyes kompakt SUV-ből, szóval könnyen lehet, hogy pár év múlva Európában is megjelenik majd az autó. Olyan autónak fejlesztik a Mitsubishi DST-t, amely 7 személyt minden útviszonyok között célba tud juttatni – nem tudjuk, lesz-e összkerékhajtás, az elsőkerékhajtású Xforce-nál csak változó beavatkozású menetstabilizálóra számíthat a sofőr.

Fotó: Mitsubishi

Erőteljes vonalak, nagy hasmagasság jellemzi a megjelenést, a tetőoszlopok befeketítésével teszik sportosabbá a megjelenést. Puha anyaggal vonták be az ajtókra ráforduló műszerfalat, üvegtető enged sok fényt a belső térbe. Egy darab szuperszéles képernyőt látunk a tanulmányban és különféle burkolatok alá rejtett érintésérzékeny kapcsolókat, a Mitsubishi DST szériaváltozatában várhatóan hagyományosabb kapcsolókat és 2 monitort találunk majd.