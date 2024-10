Kevesebb krómmal, több kipufogóvégződéssel jön a friss Mokka. Már ha van benzinmotor a fedélzeten…

Fotó: Opel

Az Opel Mokka orrán jelent meg először sorozatgyártásban a Vizor-panel, először itt frissítik a megjelenést is. Minimálisak a változások, először is eltüntették a krómot a karosszériáról, már az új márkajelzést használják, az L alakú menetfény függőleges része már 3 szegmensre van osztva. Új az első lökhárító, de kétszer is oda kell nézni, hogy észre vegyük a változást, immár egy vízszintes vonallal kötik össze a szélső és rendszámtábla feletti légbeömlőt, az alsó nyílást finomabb rácsozat fedi. Hátul annyi a változás, hogy – már ha van a fedélzeten benzinmotor – egy helyett már két kerek kipufogó-végződést találunk a lökhárító jobb oldalán.

Immár az összes Mokka alapáron kap 2 darab 10 colos képátlójú kijelzőt, az új generációs fejegységben már csempéket használ a menü, több gyorselérést biztosító gomb is programozható, „Hey Opel” paranccsal aktiválható a világnyelveken elérhető hangvezérlés, a telefoncsatlakoztatás vezeték nélküli. Az opciós hardveres navigáció online frissíthető és a ChatGPT segítségével öntanuló, a korábbiak alapján ajánl célokat a használónak (akit a csatlakoztatott telefonról ismer fel). Van már 180°-os látószögű tolatókamera is a parkolás megkönnyítésére. Alul-felül kiegyenesítették a kormány karimáját, automata váltós kiviteleknél az ülések közötti konzol ezüst színű.

Leegyszerűsítették az Opel Mokka választékot, az alapot a 136 lóerős turbómotor jelenti, opciós a szintén 136 lóerős öntöltő hibrid hajtás és a 154 lóerős akkumulátoros-elektromos hajtás. Két felszereltség (Edition vagy GS) közül lehet választani, ezen felül 2-2 extracsomag kérhető, és ennyi. A színválasztékban új a Tropikal zöld szín, eltűnt viszont az Ikone zöld és a Kosmos vörös.