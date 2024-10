Kis akkuval is messzire megy a Renault új tanulmányautója

Fotó: Renault

Természetesen az aerodinamika is lényeges volt a tervezés során, a Renault az Alpine Forma-1-es csapat módszereit és felszereléseit is felhasználta a forma véglegesítéséhez. A hagyományos tükröket kamerák helyettesítik, az alsó rész teljesen burkolt és aktív diffúzorral rendelkezik. Ezeknek is köszönhető, hogy a 4,8 méteres Embleme légellenállási együtthatója mindössze 0,25, ami elég kicsi egy kombihoz képest.

Fotó: Renault

A hajtáslánc félig elektromos, félig hidrogén üzemanyagcellás: a karcsú lemezek alatt egy mindössze 40 kWh-s akkumulátorcsomag, valamint egy 218 lóerős villanymotor található. Nem használtak ritkaföldfémeket a motorhoz, a nikkel-mangán-kobalt akkumulátor pedig azért kicsi, hogy az autó a lehető legkönnyebb legyen. A Renault szerint

az üres tömeg 1750 kg, ami kb. 100 kg-mal kevesebb, mint a Scénicé.

Fotó: Renault

A trükk az, hogy az elektromos rész mellett az Embleme egy 2,8 kg-os hidrogéntartályt és egy 30 kW-os üzemanyagcellát is tartalmaz. Ennek a hatótávnövelős hajtásláncnak az az előnye, hogy hosszabb távokat is meg lehet tehet gyors tankolásokkal anélkül, hogy az akkumulátort kábellel kellene tölteni (a hidrogénes rész hatékonysága 60 százalék). Korábban a Scénic Vision tanulmányban is ilyen hajtásláncot használtak, a 2024-es Év Autójának megválasztott szériaautó Scénic E-Tech azonban tisztán elektromos lett.