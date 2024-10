Klasszikus versenyautót idéz a legújabb Ford Bronco

Fotó: Ford

Bill Stroppe az eredeti Bronco megjelenése után versenyezni kezdett a terepjáróval, az általa épített autók megnyerték a Baja 500 és Baja 1000 versenyeket is, így a gyár 1971-től a márkakereskedésekben is elérhetővé tette azokat – a félkész autókat Bill Stroppe műhelyében fejezték be. Közös volt a trikolór fényezés, metálkék tető, Wimbledon fehér középső rész és Poppy Red alsó – a motorháztető mattfehér vagy mattfekete volt, hogy a nap csillogása ne zavarja a vezetőt –, 4 év alatt mintegy 450 ilyen kulcsrakész versenyautót értékesítettek.

Fotó: Ford

Ezt a különleges modellt idézik meg a 2025-ös Ford Bronco Stroppe Special Edition-nel, amely 3 ajtós karosszériával jön, és annál a Wildtrak modell helyét veszi át a kínálatban. Az egyedi fényezés mellett ott van a fedélzeten a High-Performance Off-Road Stability Suspension 3.0, amely oldható stabilizátorokkal és Fox lengéscsillapítókkal rendelkezi, ehhez 35 col átmérőjű terepmintás Goodyear Territory RT abroncsokat adnak. Annak érdekében, hogy utóbbiak elférjenek a karosszéria alatt, kiszélesített és megnagyobbított kerékjárat-kivágásokat használnak.

Fotó: Ford

A Ford Bronco Stroppe Special Edition belsejében fehér műszerfal, narancs díszek teszik egyedivé a hangulatot, és természetesen nem hiányozhat az autó különlegességére utaló jelvény sem. A hajtásról a 2,7 literes V6-os EcoBoost biturbó gondoskodik – teljesítményadatokat nem közöltek, de egyébként 335 LE/562 Nm teljesítményű ez a blokk.