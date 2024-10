Komoly harcra számíthat a Ferrari új szuperautója, az F80-as

Fotó: Ferrari

Az autó szíve az öntöltő hibrid hajtás, amelyben házon belül fejlesztett és gyártott hajtómotorokat használnak, amelyeket az F1-ben szerzett tapasztalatok alapján készítenek. Rögtön 3 elektromos kör van 12V, 48V és 800 V feszültséggel. Az első a klasszikus extrákat üzemelteti, a középső a felfüggesztés elemeit és az elektromos turbókat látja el, míg utóbbi a hajtómotoroké. A 2 villanymotort tartalmazó elektromos első tengely tömege 61,5 kg, oldalanként van lehetőség a nyomatékszabályozásra – a teljesítmény 2x143 LE/121 Nm. A benzinmotor a 3,0 literes lökettérfogatú, 120°-os hengerszögű V6-os továbbfejlesztett változata 900 LE (8750/perc) és 850 Nm (5550/perc) teljesítménnyel, a leszabályozási fordulat 9000/perc, de bizonyos körülmények között egészen 9200/percig engedi az elektronika a motort. Mindkét turbófeltöltő villanymotoros rásegítéssel rendelkezik, a finomabb motorszabályozás jóvoltából sikerült 20%-kal megnövelni az égéstér csúcsnyomását. A Ferrari F80 teljesíti az aktuális Euro 6E-bis szabályozást, és felkészítették azt a jövőbeli szigorításokra is. A motor és a váltó közé kerül beépítésre az MGU-K egység, aminek alapvetően az energia-termelés a feladata (70 kW), de szükség esetén 109 lóerővel segítheti a hajtást. A nagyfeszültségű akkumulátor 2,3 kWh kapacitású, maximális teljesítményeladása és felvétele egyaránt 242 kW.

Fotó: Ferrari

Ha minden stimmel, a 0-100 km/óra gyorsulás 2,15 másodpercet vesz igénybe, a 0-200 km/óra 5,75 másodpercig tart, a végsebesség 350 km/óra. Hasonlóan impresszív a lassítás is, 100 km/óráról 28 méter, míg 200 km/órás tempóról 98 méter a fékút. A Brembo-val közösen fejlesztett fékrendszer a világon elsőként használ CCRM-Plus technológiát, a hosszabb karbonszálak használatával 300%-kal javul a hővezető képesség, a hűtőcsatornák kialakítása az F1-es versenyautókról származik. Teljesen új fejlesztés a felfüggesztés, a kettős keresztlengőkaros, belső aktív rugóstagokkal rendelkező rendszerben 3D-nyomtatással készített alkatrészeket is használnak. A villámgyors vezérlőegység képes szabályozni a karosszéria helyzetét, nem csak kanyarban, de fékezésnél nem bólint, gyorsításnál nem ágaskodik nagyot a felépítmény, így az aerodinamika stabilabb. A rendszer számos érzékelő jele alapján próbálja megjósolni, merre akar haladni az autó, és előre dolgozik. A hibrid rendszernek nincs eDrive üzemmódja, mert a Ferrari F80 nem arról szól, és az akkumulátora is túlságosan kis kapacitású ahhoz. A Michelin mérnökei rögtön 2 abroncsot is fejlesztettek a Ferrari F80 számára, a Pilot Sport Cup2 az általános használhatóságra készültek, míg a Pilot Sport Cup2R gumik speciális keverékükkel versenypályán nyújtanak maximális teljesítményt. A Ferrari 7 év karbantartással adja a 799 példányban készülő szuperautóját, az intervallum 20 000 km vagy 1 év, az indulóár Nagy-Britanniában 3,1 millió font.