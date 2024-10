Koronázási ünnepség – Opel Grandland menetpróba TOP5

Az újdonság gyártása novemberben indul, az első példányok januárban érkeznek meg a magyarországi kereskedőkhöz

Mivel hazánkban az Opel a rendszerváltás után rögtön a legnépszerűbb gyártók közé lépett elő és évtizedeken át őrizte erős pozícióját, sokakat meglephet, hogy tavaly az új autók eladási listáján csak épphogy befért az első tízbe a márkák közötti rangsorban. Bár az Astra és a Corsa még mindig sok piacon sikeres, a Stellantis óriáskonszernnek egyszerűen újra kell definiálni az Opelt, ami nem egyszerű, hiszen a műszaki alapok (platformok, erőforrások) adottak. A Grandland bemutatóján azonban az volt az érzésem, hogy rüsselsheimi központban dolgozó konstruktőrök égnek a bizonyítási vágytól: németországi gyártású, friss topmodelljükkel az Opel egy magasabb polcra szeretne kerülni.

Fotó: Opel

1. AZ ÚJ OPEL ARC

A Stellantis konszernnél egyre inkább megpróbálják egymástól optikailag elkülöníteni az egyes márkákat. Amíg a Peugeot a sármos és a Citroën a vidám márka, az Opel kissé technokrata, progresszív hangulatú dizájnt ölt magára. Ez természetesen nem véletlen, ugyanis a kiindulási alapjának tekinthető Experimental tanulmányautó olyan sikert aratott, hogy vonásai a jövőben több modellen is visszaköszönnek majd. Érdekesség, hogy a külső formatervezői csapatot a teljes koncepcióváltás ellenére még mindig a brit Mark Adams fogja össze, aki közel két évtizede felelős minden Opel típus dizájnjáért. Aki követi az autóipari trendeket, azt nem lepi meg különösebben, hogy a felszereltség szintek szűkülnek és egyszerűsödnek, a Grandland esetében ezt azt jelenti, hogy kezdetben Edition és GS kivitelek rendelhetők, ezen belül pedig mindkét autóhoz Comfort és Tech csomagot kérhetnek majd a vásárlók.

Fotó: Opel, Földes Attila

2. FELEJTSD EL A HÁTFÁJÁST!

Közvetlen felmenőjéhez képest több mint 17 centivel nőtt a modell, 4650 mm-es hosszával az Opel ügyesen beékelte a testvérmodellnek számító Peugeot 3008-as és 5008-as közé. Nem véletlenül említem a francia megfelelőket, ugyanis nem lehet nem észrevenni a rokonságot, a kapcsolók, a kijelzők mind-mind árulkodnak erről. Ugyanakkor az is látszik, hogy minden márkánál van egy kis autonómia, például az Opel nagyon helyesen kitart a fizikai gombok mellett, a mai új autók között egyenesen üdítő a Grandland funkcionalitása. Bár a belső hangulata kissé rideg, az anyagminőség korrekt (sok az újrahasznosított elem) és a helykínálatra sem lehet panaszunk. Sőt, az AGR, azaz a Egészséges Hát Munkacsoport által tanúsított üléseknél nem is kívánhatnánk jobbat! A szokásos állítási lehetőségeken felül az oldaltámaszok pozíciója is változtatható, illetve az első ülések már masszázs funkciót is felvonultatnak.