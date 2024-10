Látható karbon karosszériát kapott a Brabus által épített SL kombi. Meg 1000 lóerőt!

Fotó: Brabus

Rendhagyó lett a Brabus Rocket GTS, mert annál nem egyszerűen csak tuningolták a kiindulási alapot jelentő Mercedes-AMG SL 63 S E Performance roadstert, de teljesen új karosszériát készítettek az autónak, amely shooting brake befejezést is kapott. Számítógépes áramlástani vizsgálatok alapján készítették el karbonból az új karosszériaelemeket, így a kiszélesített karosszéria – a hátsó tengelynél immár 198,5 cm – stabilan vezethető 300 km/órás tempó felett is, egyébként a fékek hűtését javították. A megjelenésre a pontot a 4 darab, megvilágított, karbonnal bevont titánium kipufogóvég teszi fel.

Fotó: Brabus

A Brabusnál nem elégedtek meg a 816 lóerővel, a V8-as biturbó lökettérfogatát 4407 köbcentire növelték 100 mm-es löketű főtengely beépítésével, 84 mm átmérőjű kovácsolt dugattyúk használatával, nagyobbak a feltöltők, a kipufogórendszer a leömlőt is beleértve 75 mm-es átmérőjű csöveket használ. Az eredmény 796 LE és 1250 Nm – utóbbit szoftveresen visszaveszik 1050 Nm-re a váltó épségének megőrzése érdekében. Ehhez hozzájön még a hátsó tengelyre 2 fokozatú váltón keresztül behajtó 204 lóerős villanymotor, amivel 1000 LE/1820 Nm a rendszerteljesítmény – a már említett szoftveres korlát miatt „csak” 1620 Nm-t használhat a sofőr. Ezek után nem csoda, hogy a Brabus Rocket GTS villámgyors, a 0-100 km/óra sprint 2,6 másodperc, a 0-200 km/óra 9,5 másodperc, a 0-300 km/óra 23,6 másodperc, a végsebesség elektronikusan korlátozott 317 km/óra.

Fotó: Brabus

Kifejezetten ehhez a kombihoz készítették az elöl 21, hátul 22 colos Monoblock P PLATINUM EDITION kovácsolt alumínium felniket, amelyek karbon dísztárcsákat is kaptak, utóbbiak látványosak és javítják a fék hűtését. Az utastérben is a látható karbon a meghatározó, ezt bőr és Alcantara kárpitozással, szürke díszvarrással egészítették ki. Nem árulták el a Brabus Rocket GTS árát, de azt igen, hogy igen korlátozott számban kínálják azt az ügyfeleknek, és egyedi kéréseket is megvalósítanak a megfelelő térítés ellenében.