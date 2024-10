Vége az aszfaltútnak? Sebaj! - Lexus NX Overtrail bemutató

Már Magyarországon is elérhető a népszerű japán SUV könnyű terepezésre is alkalmas, nem mellesleg látványos Overtrail kivitele. Kétféle, öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással lehet választani; az optikai kiegészítők mellé megemelt karosszéria és egyedi gumiszett is jár.

Míg a legtöbben sosem használják ki divatos SUV-juk tudását, akadnak néhányan, akik olykor lemerészkednek autójukkal a folyópartra, sáros dűlőn mennek ki a borászathoz vagy más okból térnek le az útról. Ilyenkor, még ha a mutatvány távol is áll a kemény off-roadtól, szembesülhetnek azzal, hogy a kocsi hasa hamar felakad, alig tapadnak a spórolásra vagy épp sportolásra szánt gumik. Mi legyen? Évi pár kirándulásra „ágyúval a verébre” eset lenne vérbeli terepjárót, például Toyota Land Cruisert vásárolni, és nehézkessé tenné a városi vagy sztrádás hétköznapokat. Évek óta a Toyota RAV4-ből is létezik Adventure kivitel, most ezt az irányt viszi tovább a prémium szegmensben az NX, de valamivel komolyabb terepes beavatkozásokkal

Fotó: Lexus Ilyen igényeket szem előtt tartva mutatkozott be a második generációs Lexus NX új Overtrail kivitele, amely kvázi harmadik csúcsfelszereltségként érhető el a jól ismert F Sport és Luxury modellek mellett. Itt azonban szó sincs 20 colos kerekekről, hanem új, matt fekete, 18-as alufelnikre húzzák fel a SUV-műfajban szokatlan, félterep mintázatú gumiabroncsokat. Ezekkel, illetve a karosszéria megemelésével együtt 20 centisre nőtt az NX hasmagassága, a hátsó futóművet pedig megerősítették, ráadásul alapáron járnak körben az adaptív lengéscsillapítók. Nőtt a kocsi teljes magassága, így nem csak kevésbé akad fel terepen (vagy például járdára állásnál), hanem járulékos haszonként jobb rálátás nyílik a forgalomra a vezetőülésből

Fotó: Lexus Egyedi külső és kardán nélküli 4x4-hajtás Számos további optikai változtatással is igyekeztek még tudatni a külvilággal a tervezők, ki a legény a gáton. Ennek leginkább szembetűnő jegye az új „Szaharabézs” metálfényezés (ezen kívül hat másik árnyalatból lehet még választani), míg a tükörházak, a külső kilincsek, a feliratok, az ablakkeretek és más részletek fényes feketék lettek – megtörtént tehát a krómfosztás. Ami az utasteret illeti, a szintetikus bőrrel borított sportülések, illetve a könyöklők khaki színű kontraszt kárpitjai jelentenek újdonságot, a Geo layer díszbetétek pedig a kőzetek rétegjeit imitálják. Ismerős a műszerfal, az érinőképernyő alján elhelyezett jellegzetes klímatekerőkkel. Egyedi az Overtrail kétszínű kárpitozása, illetve az ajtóborítás felső részén látható díszbetét

Fotó: Lexus Alapesetben full hibrid hajtással, NX350h néven érkezik az Overtrail, a korábbi tesztjeinkből ismert 2,5 literes, négyhengeres benzinmotorral, 242 lóerős rendszerteljesítménnyel. A terepes hangulathoz illően alapáron adják hozzá az összkerékhajtást, ami nem kardános rendszert jelent: az első mellett hátra beépítenek egy második villanymotort (54 LE teljesítmény/121 Nm nyomaték), ami laza talajon segít kijutni a szorult helyeztből. Gazdag alapfelszereltséggel (elektromos ülések, head-up, Mark Levinson hifi, digitális belső tükör stb.) 29,6 millió forint az NX350h Overtrail ára.

Vegyes használatú, 235/60 R18-as gumabroncsokat húznak a fekete alufenikre, a szériánál bütykösebb profil sokat számíthat terepen. Fényezetlen műanyag a sárvédőszélesítés

Fotó: Lexus Annak, aki jobb menetteljesítményekre vágyik (7,7 helyett 6,3 másodperc 0-100 km/ gyorsulás), illetve külső – lehetőség szerint otthoni – töltéssel szeretne még gazdaságosabban autózni, NX 450h+ néven plug-in hibrid változatot is kínálnak. Ez már 306 lóerős rendszerteljesítményt tud mozgósítani, és elektromosan 64 kilométert is megtehet, igaz, zöld rendszámra többé már nem jogosult. Overtrail-túrszerkóban ez a modell 29,6 millió forintba kerül, és érdekes alternatívát kínál azoknak, akik az urbánus életformát olykor természetbeni kirándulással fűszereznék. Azoknak szánják, akik nem sajnálnak időnként földútra vagy murvára letérni SUV-jukkal. Vagány kiegészítőként tetőcsomagtartó is kapható, erről a galériában talál képet

