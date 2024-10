Márkát keresnek a Model D villanymotoros egyterűnek

Fotó: Foxtron

Már évek óta azon dolgozik az egyik legnagyobb elektronikai bérgyártó, a Foxconn, hogy az autóiparban is valami hasonló szerepet töltsön be. Az általa létrehozott Foxtron nevű autómárka valójában nem is létezik, azt csak arra használják, hogy meg tudják mutatni a nagyközönségnek és a szakmának, hogy milyen fejlesztéseik vannak – személyautók, SUV-k, pickup és autóbusz is van már a palettán –, és azokat vissza tudják keresni. Most a piac egy újabb szegmensét fedik le a Foxtron Model D egyterűvel.

Fotó: Foxtron

A Pininfarina stúdió készítette a sarkos megjelenést, amely persze nem végleges, hiszen az ügyfél változtatásokat is kérhet azon, hogy saját arculatához igazítsa azt. A Model D névvel egyébként a kategóriára utalnak, a karosszéria 5,13 méter hosszú és 1,99 méter széles. A kínai divatnak megfelelően luxusautónak alakították ki a belső teret, tehát a második sorban két kényelmes, elektromosan állítható kényeztető fotelt helyeztek el. A digitális szolgáltatásokról annyit mondanak, hogy egy központi rendszer van, amelyhez aztán az utasok egyenként csatlakozva érik el azokat, a vezetéknélküli telefontöltőt iPhone számára optimalizálták, az első ülések támláján iPadek fogadására alkalmas tartó van – ezek a Foxconn bérgyártó legfontosabb termékei a kütyüpiacon.

Fotó: Foxtron

A technikáról annyit árultak el, hogy a WLTP-szabvány szerint akár 660 km-es hatótávolságot is tud majd az egyterű – ennek elérésében segít majd a légcsatornákat is használó aerodinamika, amelynek a Cw értéke 0,23 –, de se az akkumulátor-kapacitást nem árulták el, se a hajtómotor(ok)ról nincs pontosabb információ. A fejlesztés műszaki részét a ZF Chassis Modules nevű beszállító végzi, ennek az 50%-os tulajdonrészét idén vásárolta meg a Foxconn.