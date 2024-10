Masszázzsal kényeztetik a munkásokat az idén 20 éves zsolnai Kia-gyárban

Fotó: Kia

Világos terek, tisztaság és nagy méretű pihenők jellemzik a Kia zsolnai gyárát, ahol hétköznap 3 műszakban folyik a termelés. Folyamatosan változik, hogy melyik műszakban (reggel, délután vagy éjszaka) dolgoznak az alkalmazottak, akiket 8 munkaállomásra képeznek ki, 1-1 műszakon belül legalább kétszer cserélnek, hogy ne legyen megerőltető vagy monoton a munka. Nem csak a kijelzőkről lehet tájékozódni, hogy éppen milyen munka vár rájuk, a gyári alkalmazásban 2 napra előre látják az alkalmazottak, pontosan milyen munkaállomásokon fognak majd dolgozni. A váltások alkalmával a tágas pihenőhelyeken lehet lazítani, arra is lehetőség van, hogy például masszázst kapjanak – orvosi egyetemekről érkező diákok végzik ezt, nekik ez beleszámít a gyakorlatba –, de pszichológiai vagy jogi konzultációra is lehetőség van. Nem csak központi menza van a gyárban, a pihenőhelyekre is kiviszik az ételt, hogy ne kelljen a munkásoknak az akár kilométeres távolságot legyalogolni. Sokan egyébként otthonról viszik az ételt, annak ellenére, hogy a 2 fogásos menüért 1,1 eurót kér. A legtöbb alkalmazott egyébként busszal érkezik a gyárba, a leghosszabb vonal 98 kilométeres, egyébként a környéken lakók sűrűn kiépített kerékpárút-hálózatot is használhatnak.

Fotó: Kia

Idén egyébként 2 gyártásjubileumot is ünnepeltek Zsolnán, elkészült a 7 milliomodik motor és az 5 milliomodik autó; a különbséget az magyarázza, hogy a Hyundai csehországi üzemébe is szállítanak innen erőforrásokat. A Kia Magyarország is ünnepel, a 29 évvel ezelőtt alapított hazai importőr 2024. október 9-én értékesítette a 100 000. autóját.