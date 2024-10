Fotó: KTM

Azon túramotorok közé tartozik a KTM 1390 Super Adventre S Evo, amellyel nyugodtan el lehet hagyni a járt utakat járatlanért, a továbbfejlesztett modellnél pedig minden téren igyekeztek javítani a használatot. AMT robotizált váltóval adják a gépet, amely lehetőséget ad a manuális kapcsolásra, de akár az elektronika is át tudja venni ezt a munkát, utazásoknál jön még jól a radaros távolságtartó tempomat (amivel együtt rögtön rengeteg figyelmeztető funkcióval is megjelent). Az új szélvédő állítási tartománya 70 mm-re bővült és jobb a szélvédelem, a fényszóró már kanyarfény-funkciót is tud.

Fotó: KTM

A lökettérfogatot 1300-ról 1350 köbcentire növelték és változó szelepvezérlést is kapott a blokk, így 173 LE (9500/perc) és 145 Nm (8000/perc) a csúcsteljesítmény, és alacsony fordulaton is nyomatékosabb az immár Euro 5+ károsanyag-kibocsátási szinten dolgozó erőforrás. A WP elektronikusan vezérelt lengéscsillapítóval rendelkező felfüggesztését adják szériában. A vezetőt egy 8 colos, élére állított képernyő informálja, emellett és a tárolóban is van USB-C töltő-csatlakozó. Könnyebben lehet állítani az ülésmagasságot (a gyári tartozékok között összesen 11-féle ülés érhető el a KTM 1390 Super Adventre S Evo-hoz), a lábtartókat 8 mm-rel lejjebb és 10 mm-rel szélesebben építik be a kényelmesebb üléspozíció érdekében.