Megborotválták a Jaguar E-Type-ot

Fotó: E-Type UK

A Jaguar-specialista E-Type UK nevű műhely nem csak egyszerű felújításokkal foglalkozik, de komolyabb beavatkozásokat is végez, ha az ügyfél azt kéri. Most például egy 1961-es Jaguar E-Type-ból építettek egy teljesen leborotvált speedstert, amelynek még a tetejét is eltüntették, mert a megrendelő csak melegebb éghajlaton, jó időben fogja használni autóját.

Fotó: E-Type UK

Az eredetileg Puerto Rico-ba kiszállított balkormányos autót visszaimportálták Nagy-Britanniába, ahol aztán az E-Type UK műhelyt bízta meg a tulajdonos az átalakítással. Több mint 3500 munkaórát foglalkoztak az autóval, amelynek először is elvégezték a rohadások és sérülések miatti javításokat, majd úgy építették újjá a karosszériát, hogy arról eltüntették az egyébként látható illesztési réseket, és néhány helyen még jobban ívelik a lemezeket. Eltávolították a krómot a karosszériáról, beleértve a kilincseket – az utastérben van az elektromos nyitógomb –, a tető eltávolítása után az ülések mögötti részt gömbölyű lemezzel zárták le. A fényezés előkészítése és az Opalescent Gunmetal nevű szín felvitele 400 munkaórát vett igénybe.

Fotó: E-Type UK

Az utastérben a vevő kérésének megfelelően vörös színű gyémántvarrással rendelkező bőrrel borították be a legtöbb felületet, a műszerfal és a középkonzol az eredetinek megfelelően alumínium, és az eredeti Smiths mérőműszereket is visszaszerelték ide. A tető hűlt helyén egy – kivehető – párnázott részt alakítottak ki, ahol a család kutyája tud kényelmesen utazni. Természetesen a technika minden elemét felújították, a 3,8 literes soros 6 hengeres „fast road” specifikáció alapján építették újjá, magasabb a kompresszióviszony, polírozták a hengerfej csatornáit, kiegyensúlyozták a főtengelyt, csökkentették a lendkerék tömegét, de megtartották a 3 darab SU karburátort. Nagyobb méretű hűtő és ventilátor segítségével gondoskodnak arról, hogy még forró nyári napokon se melegedjen túl a motor. A gyári 4 fokozatú helyett 5 fokozatú váltót építettek be, a felfüggesztésben szereléssel állítható lengéscsillapítókat használnak, nagyobb teljesítményű a fékrendszer.