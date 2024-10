Megfizethető belépő a motorsport világába a Peugeot 208 Racing

Fotó: Stellantis Motorsport

A Stellantis Motorsport sikeres a motorsport világába belépést jelentő kategóriákban, nemrég értékesítették az 560. Rally4-es kategóriába tartozó autójukat – ezzel ennek az osztálynak a háromnegyedét adják a Peugeot 208 és Opel Corsa alapú versenyautók, ezekhez csatlakozik jövőre a Lancia Ypsilon. Most még megfizethetőbbé teszik a motorsportot a Peugeot 208 Racing piacra dobásával, ennek a kulcsrakész versenyautónak mindössze nettó 38 900 euró az ára. Az autó már teszteken és élesben is bizonyított, a fejlesztés során Yoann Bonato, Léo Rossel, Alexandre Bengué, Teddy és Jimmy Clairet valamint a Jordan Berfa - Bastien Dumas páros is segítette a Stellantis mérnökeit a finomhangolásban. Az volt a cél, hogy az 1050 kg tömegű, 145 lóerős turbómotorral szerelt autóval még a karrierjük elején járó pilóták is biztosan tudjanak haladni; a váltó 6 fokozatú, kézi kapcsolású. A 3 hengeres turbómotor E85-tel üzemel, a francia árak alapján a versenybenzinhez képest 40%-os költségszinten lehet tankolni az autót, gyárilag Michelin Pilot Sport PS5 szerelnek a felnikre. A Rally4-es versenyautókban használt bukókeretet és tűzoltórendszert szerelik az utastérbe, így a Peugeot 208 Racing biztonságára nem lehet panasz.