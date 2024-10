Menet közben filmet néző autósokat szűrtek ki a forgalomból a magyar rendőrök

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) „Focus on the road" elnevezéssel hirdetett közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amelyhez október 7. és október 13. között a magyar rendőrség is csatlakozott.

Összesen 53 906 sofőrt ellenőriztek a rendőrök, közülük 2074-en menet közben kézben tartva telefonáltak. Öt olyan járművezetőt is megállítottak a rendőrök, akik tabletet, laptopot használtak vezetés közben, 18-an filmet néztek útközben.

44 járművezető kizárta a külső zajokat az életéből, fejhallgatóval a fején vezetett. 9297-en nem használták a biztonsági övet.