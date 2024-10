Modern terepjáró konzervatív vásárlóknak, azaz itt a VW által fejlesztett Scout

Fotó: Scout / ANDREW TRAHAN PHOTOGRAPHY LLC

Különleges lett a belső kialakítás, no nem a műszerfalé, hiszen ott az óriási középső kijelző határozza meg a dolgokat. Azonban a mély profil lehetővé tette egy olyan perem kialakítását, amelyben az anyósülés előtt biztosan rögzíthető egy táblagép, így nem kell feltétlenül a fedélzeti rendszerre hagyatkoznia az itt utazónak. A digitális menü érdekessége, hogy az megtükrözhető oldalirányban, így az utas is a maga irányából kezelheti a menüket. A képernyő jobb oldalán lévő tekerőkapcsoló a hangerő-állító gomb – a sofőr a kormányról érheti el ezt a funkciót, így nincs szükség arra, hogy ez a kapcsoló az ő keze ügyében legyen. Egyébként meg a legfontosabb funkciókat fizikai gombokkal és tekerőkkel lehet intézni, már kezdettől fogva így készült a belső, mert ez volt a vásárlói elvárás. A már említett közösségi élmény úgy érhető tetten a beltérben, hogy az egyébként sokoldalú, indukciós telefontöltőt és hűtőládát is tartalmazó első konzol helyett lehet kérni 6. ülőhelyet is.

A Scout márka egyébként úgy számol, hogy a vásárlók a 60 000 dollár alatti indulóár mellett is bőven költenek majd az autójukra, ezért már a piaci rajtnál teljes kiegészítő-katalógussal állnak a rendelkezésükre, és olyan különleges extrákon is dolgoznak, mint a hótoló-lap, amit szintén gyári forrásból – és így az azzal együtt járó támogatással és garanciával – lehet majd elérni. A Traveler és a Terra kifejezetten az észak-amerikai piac számára készül egy, a gyártás felfutása után évi 200 000 autós kapacitású gyárban, exportról csak akkor lehet majd szó, ha a helyi piac már nem tudja biztosítani a gyár kihasználtságát.