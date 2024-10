Nagyobb márkajelzést kapott a Mazda pickup

Fotó: Mazda

A korábban a Ford Ranger alapjára épülő Mazda BT-50 4 évvel ezelőtt váltott az Isuzu D-Max alapjára, most pedig elérkezett az idő a modellfrissítésre. A fényszórók a márka szabadidő-autóit idézik, a nagyobb hűtőrácshoz rögtön nagyobb méretű márkajelzést is adnak, hátul csak a platóajtóra került egy lemezhullám, és ott is bevezették a LED-es lámpákat.

Fotó: Mazda / Mark Bramley

Az utastérben új generációs fejegység rejtőzik a 9 colos képátlójú érintőképernyő mögött, azért nem növelték tovább a méretet, hogy maradjon hely a fizikai kapcsolóknak a két oldalon, a műszeregységbe színes multifunkciós kijelző került. Az új kapcsolódó szolgáltatások mellett a fedélzeti rendszer már képes valós időben megjeleníteni például a kormányállást, a dőlésszögeket. Immár vezeték nélküli a telefoncsatlakoztatás, a töltésre USB-C csatlakozókat használnak. Csúcs-felszereltségen Maztex nevű műbőrből készítik az üléskárpitot.

Fotó: Mazda / Mark Bramley

Műszakilag nem hoz nagy változást a Mazda BT-50 életében a modellfrissítés, például Mexikóban marad az eddig is egyedüliként elérhető 3,0 literes turbódízel (190 LE/450 Nm) és a 6 fokozatú automatikus váltó, piactól függően még az 1,9-es turbódízel lesz elérhető. A kínálatot felfelé bővítik egy sportosabb megjelenésű változattal.