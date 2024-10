Nem ér a Rubicon nyomába, de azért egész kalandos a Jeep Avenger Upland

Fotó: Jeep

A Jeep kínálatában Rubicon néven találjuk a fokozott terepképességű modelleket az azonos nevű kaliforniai terepútvonal nyomán, azaz csak azok a modellek érdemlik ki ezt a jelzést, amelyek képesek végighajtani ott. A CMP műszaki alapra felépített, elektromos hátsó tengelyt használó összkerékhajtással rendelkező Avenger 4xe nem tartozik ezek közé, de azért a normál elsőkerékhajtású változatnál egy kicsit többet tud, ezért itt bevezették az Upland felszereltséget. Enné olyan a lökhárító kialakítása, ami jobb terepszöget (22°) eredményez, a ködlámpák magasabbra kerültek. Az első-hátsó lökhárító anyagában színezett, így jobban elviseli a karcolásokat. Az Upland utasterében vízálló, könnyen takarítható kárpitokat használnak, fekete a tetőkárpit, ezüst díszeket használnak a műszerfalon.

Fotó: Jeep / AFPH

Az összkerékhajtású Jeep Avenger 4xe mozgatásáról az 1,2-es turbómotor (136 LE) és 2 darab 29 lóerős villanymotor gondoskodik. A hátsó független felfüggesztésbe szerelt villanymotor egy 22,7:1 áttételen keresztül hajt, így a keréken akár 1900 Nm is megjelenik. Még laza talajon is képes 40%-os emelkedő megmászására az autó. Az összkerékhajtás a -30...+30 km/óra sebességtartományban (például lejtmeneti fékvezérlés használata közben) állandóan, a 30...90 km/óra tartományban igény szerint működik, 90 km/óra felett tengelykapcsolóval leválasztják a hajtásról, hogy üzemanyagot takarítsanak meg. A 4xe modell esetén 10 mm-rel 210 mm-re növelik a hasmagasságot, a gázlómélység 40 centi. Alapáron négyévszakos abroncsokat adnak, opciósan terepmintás abroncsok is elérhetőek.

Fotó: Jeep / AFPH

A Jeep Avenger 4xe piaci bevezetésénél lesz elérhető a The North Face nevű limitált kiadás, amelyet a sportszermárkával közösen készítenek a Mont Blanc magasságára utalva 4806 példányban. Matt motorháztető-matrica, aranyszínű díszek teszik egyedivé a megjelenést, a műszerfalon térkép-magasságvonalakat látni, a padlószőnyeg 3D-s „térképet” tartalmaz. Az egyedi megjelenés a sok extra mellett még túrakészletet is adnak ehhez a modellhez, amiben sátor, sporttáska, kulacs található.