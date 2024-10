Nem SUV, hanem sport fastback az Alpine A390

Fotó: Alpine / Adrien Cortesi

Jelen pillanatban sorozatgyártáshoz közel álló tanulmány az Alpine A390 Beta, de abból kiindulva, hogy az A290 Beta is különösebb változások nélkül kerül az utcára, a nagyobb méretű szabadidő-autónál is marad a látványos, de azért retrós elemeket is tartalmazó megjelenés. A formatervezők feladata az volt, hogy egy jól használható, 5 személyes A110-est készítsenek. Mindezt azért csomagolták szabadidő-autó, mármint a gyári zsargon szerint sport fastback karosszériába, mert manapság arra vevők az emberek.

Fotó: Alpine / Adrien Cortesi

A Blue Spectacular fantázianevű, világos és sötét kék árnyalatok között színjátszó kék fényezés kiemeli a jellegzetes karaktervonalakat, emellett még szabadjára engedték a LED-es világítástechnológiát is. Jól látható módon valósították meg a hatótávolság maximalizálásához szükséges aerodinamikai elemeket, a hátsó diffúzor 80 mm-rel képes hátranyúlni, hogy nagy tempónál javítson a légáramláson. Jól látható gerinc húzódik végig a karosszérián, ami a pótféklámpában végződik, elöl 22, hátul 23 colos felniket használnak.

Fotó: Alpine

Az Alpine A390 Beta technikájáról egyelőre semmit nem árultak el azon kívül, hogy Aktív Nyomatékszabályozással rendelkezik majd a Renault-Nissan szövetség CMF-EV műszaki alapjára felépített modell, azaz várhatóan szériában kapja a 2 hajtómotoros összkerékhajtást. A sorozatgyártást még 2025-ben elindítják Dieppe-ben, a márka otthonát alaposan modernizálják az új modell érkezése miatt.