Nyitrai Autószalon 2024 – GALÉRIA

A Dongfeng meghívására látogattunk el a 29. Nyitra Auto Show kiállításra, mert a kínai márka itt tartotta az európai premierjét több modelljének. Például a legkelendőbb autójuk, a U-Tour nevű egyterű már öntöltő hibrid hajtással is jelen volt, de külön standot kapott a Voyah márka, amelynek első magyar szalonja október végén nyílik majd Budapesten. Számos szlovákiai premier is várta a látogatókat, a Citroën C3-astól kezdve a Kia EV3-ason és a Peugeot 5008-ason át a Renault Masterig. A nyitrai vásárvárosban még a tuning, a klasszikus és a modellautók kedvelői is találtak maguknak látnivalót. A gumifüst szerelmeseinek az időjárás tett keresztbe, az eső áztatta driftarénában csak üvöltve csúszkáló autókat lehetett látni – a nézőknek ez pozitívum volt, hiszen a pálya egészét átlátták.