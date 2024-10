Őszi veterán és motoros börze Polgárdiban

Fotó: V. Varga József

– Sikeres évet zártunk – összegzi hamarjában Polácska Marcsi, a Fekete Sas Motoros Nemzetség elnöke. – Úgy érzem, hogy a tavaszi, nyári, és most az őszi veterán és motoros börzénk, a háromnapos, júliusi motoros találkozónk és rockfesztiválunk önmagáért beszélt, beszél. Persze Miklós nap környékén, az idén jelesül december 8-án, még várjuk a motoros Mikulásokat egy jóhangulatú évzáró „bulira”.

Fotó: V. Varga József

Szó mi szó, az őszi börze a korábbiakkal ellentétben kicsit csúszott, hol a kedvezőtlen időjárás, hol a nemzetközi kutyakiállítás miatt kellett halasztani. De ami késik, nem múlik, a Fekete Sasok végig telefonálták évek óta visszatérő barátaikat, hogy az október 20-ai időpont jó-e nekik. Micsoda beszéd! Az árusok széles ez országból megfutottak a börzére.

Fotó: V. Varga József

– Hiába, no, elaludtunk – szabadkozik a 84 esztendős, sümegi Jeszenszky Antal, aki feleségével állandó kedves vendége, árusa a polgárdi börzéknek. – Tóni bácsi, így is előbb itt voltatok már, mint jómagam – parolázunk régi ismerősként az egykori híres-neves krosszbajnokkal.

A legöregebb Fekete Sas, a 80 éves Fekete Sanyi bá nem mondott le arról, hogy a közeljövőben ismét tető alá tudják majd hozni a P20-as és P21-es Pannónia márkatalálkozót. Most Pannónia alkatrészeket kínált a standján.

Fotó: V. Varga József

Amerre nézünk – motorok, autók, alkatrészek. Andrásék, a kisteherautónyi különféle alkatrésszel, korán indultak Kecskemétről. Róbert, a fővárosból, ismét elhozta számtalan makett kisautóját. Amott egy ős Csepelt, és egy békebeli MZ-t csodálhatunk, csakúgy, mint a fehérvári Spang Tibor katonai, oldalkocsis Zündappját. Nem is beszélve „korunk hőseiről”: a szépséges BMW, Honda, Kawasaki gépekről.

Fotó: V. Varga József

Megnyugtató, hogy a Dunából előhalászott rozsdamarta Zsiguli ugyanott pihen, mint korábban. Élő Jóska a hóna alatt egy ütött-kopott diafilmvetítőt dédelget, megreparálja majd. A régiséggyűjtő Krizsanyik Pista most is előrukkol egy kis „történelemmel”: keréknyomásmérő a kilencszázhúszas, a hatvanas és a nyolcvanas évekből…

Fotó: V. Varga József

V. Varga József / feol.hu