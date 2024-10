Párizsi Autószalon 2024 – Top5

1. Renault 4



Fotó: Renault

A Renault 5 E-Tech electric villanyautó szabadidő-autó testvére a kicsit nagyobb méretű, szabadidő-autós felépítésű Renault 4 E-Tech electric, amely vászontetővel is választható. Itt is szinte végtelen azon extrák száma, amelyek segítségével egyedivé lehet tenni a külső-belső megjelenést, a világpremier alkalmából például a sárga lámpákkal és virágos kárpittal rendelkező FL4WER POWER nevű tanulmányt is megmutatták.

Fotó: Renault

A praktikum se szenved csorbát, hiszen a modulárisan alakítható csomagtér alaphelyzetben 420 literes, a hatótávolság elérheti a 400 km-t. Az emelt hasmagasság mellett még a változó beavatkozású Extended Grip menetstabilizálóra számíthat a sofőr. Ja, és említettem már, hogy vászontetővel is választható?

2. Citroën C5 Aircross

Fotó: Citroen / NICOLAS ZWICKEL



Feltűnő a rikító zöld fényezés, és egész jól álcázza a családi autónak szánt C5 Aircross átalakulását, a hosszt 15 cm-rel növelik meg az aktuálishoz képest, hogy az még tágasabb legyen. Persze erről még nem tudunk ítéletet mondani, mert a belső még nincs kész, azzal várhatóan megvárják a sorozatgyártás előtti utolsó fázist.

Fotó: Citroen

A műszaki alap mindenféle, manapság kurrens hajtás fogadására alkalmas, tehát benzines, hibrid és akkumulátoros-elektromos változata is lesz majd a jövőre bemutatkozó szériamodellnek. Utóbbi miatt a karosszéria kialakításánál a lehető legalacsonyabb légellenállás volt a legfőbb szempont, ezzel sikerült 30 km-rel növelni a szabványos hatótávolságot – amit szintén majd a sorozatgyártáshoz közeledve tudunk meg.

Fotó: Citroen / NICOLAS ZWICKEL

3. Alpine A110 Ultime

Fotó: Lővei Gergely



Drága válásnak nézünk elébe, a benzinmotoros Alpine A110 sorozat csúcsát jelentő Ultime modell esetén igen vastagon fogott a ceruza. A 110 darabos limitált széria 1-1 példányáért 265 000 eurót kérnek, aki netán a retró színű, 15 példányra limitált „La Bleue”változatot kéri, annak már 330 000 eurót kell fizetnie.

Fotó: Alpine

Nem csak a mostani sorozat, de az Alpine márka valaha volt legerősebb és leggyorsabb utcai autója az A110 R Ultime, amelynél 2,0 literes turbómotort használnak 345 LE/420 Nm teljesítménnyel (amit 102 oktános benzinnel tud), ami 3,8 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást biztosít. Még ennél is vadabb a spoilerkészlet, ami végsebességnél az eddigi rekorder A100 R Turini-hez képest 160 kg-mal nagyobb leszorító-erőt termel.