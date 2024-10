Pecázni is lehet a Yanfeng modern autóbelsőjéből

Fotó: Yanfeng

Világszerte működik a Yanfeng nevű beszállító, amely most azért építette meg a XiM25 elnevezésű tanulmányt, hogy megmutassa a nagyvilágnak, véleménye szerint – amiben azért kutatások eredményei is belefolytak – milyen autóbelsőre vágynak a hamarosan az autópiacon meghatározó Z generáció tagjai. A legfontosabb változás, hogy nem egyszerű közlekedési eszközként tekintenek már ezek a vásárlók az autóra, hanem élettérként, hiszen sok időt töltenek ott.

Fotó: Yanfeng

Például a villanyautó töltési ideje kiválóan alkalmas egy-egy rövid szundikálásra, vagy épp számítógépes játékkal való szórakozásra, de természetesen a filmnézés se jelent akadályt. Az egymással szembe feltáruló ajtók és a B oszlop hiánya miatt maga az autó is sokoldalúan bevethető, vízparton például így lehet esőtől védett horgászhelyünk. A sínen állítható ülés az autó leparkolását követően 90°-kal oldalra fordítható, ami a be- és kiszállás megkönnyítésére is használható. Fel-a-fejjel kijelző helyett a szélvédő teljes szélességében monitorokkal töltik meg az utasok előtti részt, mert az itt megjelenő képet így nem csak a vezető (és az első utas), hanem mindenki láthatja – a 2 évvel ezelőttihez képest már nem igény szerint előbújó, hanem állandóan ott lévő kijelzőket használnak, ami sokkal egyszerűbb, és az utastér fizikai mérete miatt nincs is szükség nagyobb monitorokra. Filmnézéshez ott a tetőből leereszthető vászon, amely 1520 mm-es sínen tologatható, így menet közben a hátsó utasok nézhetik az itt megjelenő képet, álló helyzetben pedig indulhat a moziziás.

Fotó: Yanfeng

A Yanfeng XiM25-ösben is a januárban megmutatott, egyszerűbb felépítésű kormánykerék jut szerephez, és mivel nem önvezető autóról van szó, az állandóan jelen van. Puha tapintású, a maihoz képest vékonyabb fóliával oldják meg a hátulról megvilágított díszbetéteket, a belső világítás képes minimalizálni a fényszennyezést, ilyenkor az összes, utastérben lévő fényforrás, tehát a képernyők is elsötétülnek azon kívül, amely a legszükségesebb információkat mutatja. Különleges a szellőzés, ahol nagy felületeken áramlik keresztül a beérkező levegő, aminek folyamatosan módosítják az intenzitását, ezzel az utasok úgy érzik, hogy természetes szellő éri őket, nem egy állandó erősséggel fújó szél. Az üléskárpit és -váz között olyan puha habszerű anyagot használnak, amelyet átjár a levegő, így nincs szükség a drága kényszerszellőztetésre. Az első-hátsó ülések együtt 2 méteres ággyá tudnak alakulni gombnyomásra. A fedélzeti elektronika centiméteres pontossággal figyeli a kulcs helyét, és csak azt az ajtót és akkor nyitja ki, amelyre és amikor szükség van.