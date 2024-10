Praktikus csomagtérfedéllel javítottak a Ford szabadidő-autóján

Fotó: Ford

Az Egyesült Államokban családi autónak ajánlják a Ford Expedition nevű szabadidő-autót, amelynek most bemutatott 5. generációja ott folytatja, ahol az elődje abbahagyta. A normál karosszéria 5331 mm, a Max 5631 mm hosszú, széria a 3 üléssor, elöl látványosabb lett a hűtőrács, de a lényegi változást a vízszintesen osztott csomagtérfedél jelenti. Ezt a gyári kiegészítők jóvoltából több szintes asztalként vagy padként (227 kg terhelhetőség) is lehet használni, innen könnyen hozzáférhető módon konnektort (110 V) is találunk, illetve a csomagtérajtón lévő lámpák megvilágítják ezt a területet.

Fotó: Ford

Radikálisan átalakult a műszerfal, elbúcsúzott az óriási méretű, élére állított központi képernyő, van egy szélesvásznú kijelző a szélvédő tövében és egy vízszintesen álló érintőképernyő az utasok keze ügyében. Alapesetben a Google digitális segédjével oldják meg a hangvezérlést, de telepíthető az Amazon megoldása is. A modern családi élet kihívásaira úgy készítették fel a Ford Expedition-t, hogy az alapáron adott wifi-kapcsolódás egyszerre 10 párosított eszközt tud kezelni (15 méteres hatótávolságban a karosszérián kívül is), a hátsó ülésekhez elérhető kütyütartó az okostelefontól az óriási tabletekig mindennel megbirkózik. A fejlett digitális szolgáltatásokat tartalmazó Ford Connectivity csomagért egy összegű fizetéssel vagy havidíjas konstrukcióban is hozzá lehet férni.

Fotó: Ford

A kínálat újdonsága a fokozott terepképességű Ford Expedition Tremor, amely narancs díszekkel, a hűtőrácsba rejtett kiegészítő fényszórókkal, és 33 col átmérőjű terepmintás abroncsokkal (ezek 269 mm-re emelik a hasmagasságot) és alsó védőlemezekkel tud többet a normál modelleknél, itt szériában adják az egyébként feláras összkerékhajtást és zárható hátsó differenciálművet. Nincs változás a technikában, a 3,5 literes V6-os EcoBoost biturbó alapesetben 406 LE/651 Nm teljesítményű, Tremor és Platinum felszereltségnél 446 LE/691 Nm a teljesítmény, a váltó minden esetben 10 fokozatú automatikus. Az 5. generációs Ford Espedition 2025 tavaszától kerül az utakra, a vételár mintegy 10%-kal magasabb a kifutó modellnél.