Érdemes spórolni egy olcsó gyereküléssel? Meglepő eredményt hozott a nagyteszt

Évente kétszer adják közre az ADAC és az ÖAMTC autós klubok által végzett gyermeküléstesztek eredményeit. Aktuálisan 17 terméket vizsgáltak a babahordozótól a nagyobb gyerekeknek szánt ülésekig, amelyek közül 1 kivételével mindegyik ajánlható eredménnyel végzett. Az, hogy egy se ért el „Nagyon jó” eredményt, azzal magyarázható, hogy

néhány, a biztonság szempontjából nem lényeges területen még lehetne javítani a konstrukción.

Egyedül a teszt legolcsóbb szereplője, a Graco Snuglite i-Size bukott meg, mert annál magas károsanyag-terhelést mértek, a gyanítottan rákképző hatású formaldehid szintje volt magas a kárpitban (itt meg kell jegyezni, hogy az EU-ban nincsenek a gyermekülésekre vonatkozó károsanyag-terhelési előírások, e tekintetben a gyermekjátékokra érvényben lévő határértékeket veszik alapul). Ettől eltekintve egyébként nem lehet panasz a könnyű és biztonságos babahordozóra.

Nem érdemes gyakorlati próba nélkül gyermekülést venni, ilyenkor a szakértő eladó segítségére is számíthatunk

A teszt legjobb ülését a Thule szállítja, amelynél a Maple gyermekhordozót és az Alfi Base alapot kombinálják, ez épp csak lemaradt a „Nagyon jó” eredményről. Újfajta koncepció alapján készült a Doona i, ami alappal és anélkül is használható, a kihajtható felfüggesztésével babakocsiként is használható, így kiváltható a csomagtartóban szállított babakocsi – igaz, a ferde pozíció miatt ennek tartós használatát nem ajánlják, de egy-egy kirándulásnál ezzel nem lesz gond. A kicsit bonyolult kezelhetőség miatt nem végez előrébb ez a sokoldalú, és egyébként biztonság tekintetében a legjobbak között lévő gyermekülés. Ráadásul bizonyos repülőgép-üléseknél is használható, azonban repülés előtt mindenképpen a légitársasággal kell egyeztetni, hogy lehetséges-e a fedélzetre vinni a saját gyermekülést.

Balra az akár babakocsiként is használható Doona i gyermekülés, jobbra a magas formaldehid-terhelés miatt megbukott Granco Snuglite i-Size

A biztonság maximalizálása érdekében érdemes a lehető legtovább a menetiránynak hátrafelé néző ülést használni, ideális esetben csak 2 éves kor felett kerül sor a menetirányba fordításra. A gyermekülés-vásárlással kapcsolatban azt javasolják az ADAC és az ÖAMTC szakemberei, hogy ne rendeljen az internetről látatlanban senki, mert azt érdemes belepróbálni a saját autóba, mennyire könnyen megy annak be- és kiszerelése.

Nem biztos, hogy az utastéren belül minden ülésre sikerül beszerelni a gyermekülést,

ez gyakorlati próbát igényel. A témában mélyebb ismeretekkel rendelkező szakképzett eladók nagy segítséget jelentenek a gyermekülések kezelésének megismerésében. Például több tesztelt gyermekülésnél is van olyan, a ki- és beszállást megkönnyítő funkció, hogy oldalra lehet fordítani az ülést,



Az alábbi táblázatokban láthatja a részletes értékelést: