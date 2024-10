Sármos francia csábító, kisebb jellemhibákkal – Renault Rafale E-Tech full hybrid 200 teszt

Oldalról kék, szemből fekete a különleges hűtőmaszk

Szépen váltakoznak a konvex és konkáv felületek az ajtókon, mutatós a kézírás-stílusú típusjelzés a csomagtérfedélen és a milliónyi Renault-rombuszból kirakott, oldalról nézve színesnek látszó 3D-s hűtőmaszk, de határozottan húzták meg az elöl-hátul LED-es lámpák vonalait is. Alapáron 20 colosak a kerekek (245/45-ös gumikkal), hogy szépen kitöltsék a hatalmas kerékjáratokat, és a karosszéria arányai is rendben vannak, jól mutat a lemezeken a 340 ezer forintba kerülő Alpine kék fényezés, amelyet mattban is lehet kérni (csak a lángvörös színnek nincs felára).

Milyen belül?

Körülöleli a vezetőt a sok képernyő, a minőség példás

A belső tér ismerős lehet az Austral és Espace tulajdonosok számára, bár ez nem feltétlenül rossz dolog, mert a minőség közel van a prémium szinthez. Az egyik újdonság az Scénicből átvett okos hátsó kartámasz, amely egy pár pohártartót, két USB-C portot két kisebb rekeszt és két tablet/mobiltartót foglal magába az unatkozó gyerekek kedvéért. 12,3 colos a fektetett digitális műszerfal-kijelző, és 12 colos az álló helyzetű érintőképernyő, amelyen

a Google operációs rendszere fut

mobiltelefonos kezelhetőséggel, szép grafikával, remek felbontással és 50-féle támogatott alkalmazással. Szerencsére a klímapanel külön fizikai gombokat kapott a képernyő alatt, a menetirányt pedig az egyik jobb oldali bajuszkapcsolóval kell kiválasztani.

A kormány mögötti fülek nem sebességváltásra, hanem a fékenergia-visszatáplálás szabályozására szolgálnak három lépésben, egypedálos mód nincs

Rengeteg puha műanyag és ízléses díszítés (pl. francia trikolor varrás) emeli a hangulatot, kemény műanyagok csak az alsó fertályon fordulnak elő. Igényes részlet – esprit Alpine felszereltség esetén – a kék filccel burkolt ajtózseb, amelyben nem zörögnek a holmik, de ennél is menőbb az ülés felső részén lévő, a hangulatfény beállított színében pulzáló Alpine logó. A térkínálat a kupés tetővonal ellenére is több mint jó, ami főként a 2,74 méteres tengelytávnak köszönhető.

Még panorámatetővel is bőséges fejtér áll rendelkezésre egy 180 centiméteres számára elöl és hátul is,

és a lábtérre sem lehet panasz (hátul akár 30 centi is lehet). A csomagtartó is tágas a maga 528 literével, de több mint 100 litert veszít, ha a nagy akkus plug-in hibrid hajtást választjuk.