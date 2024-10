Sikerült megőrizni az 510 lóerőt a 911 GT3-nál

Fotó: Porsche

A lényeg változatlan a Porsche 911 GT3 esetén: a 4,0 literes szívó boxer 510 LE/450 Nm teljesítményű. Már ez is sok munkát igényelt, mert a szigorúbb károsanyag-kibocsátási előírások miatt 2 részecskeszűrőt és 4 katalizátort használnak, annak érdekében, hogy ne csökkenjen a teljesítmény, módosították a hengerfejet, a 911 GT3 RS-ről vették át a vezérműtengelyeket, optimalizálták a szívósorban a légáramlást. A 911-eshez hasonlóan itt is átalakult a megjelenés, azzal, hogy minden világítási funkció a fényszóróba került, megnövelték a lökhárítóban lévő légbeömlő méretét, és akkor már az első diffúzor kialakítását is módosították. Hátul új a diffúzor – és ehhez csatlakozóan a padlóburkolat is –, újak a hátsó légterelő oldalsó lapjai.

Fotó: Porsche

A kettős keresztlengőkaros első felfüggesztésben aerodinamikailag optimalizált profilból (csepp-alak) készülnek a lengőkarok, az alsó lengőkar göbfejét lejjebb tették, hogy csökkentsék a fékezésnél fellépő bólintást (ezt a 911 GT3 RS-ről veszik át). Az alapáron adott abroncsoknál javították a nedves tapadást, opciósan fél-slick mintázatú, de közúton is használható gumik is kérhetőek. Az alufelnik 1,5 kg-mal csökkentik a rugózatlan tömeget, a feláras magnézium felniknél 9 kg a megtakarítás, a 12 voltos lítium-ion akkumulátor 4 kg-ot spórol. Most rögtön a modellfrissítés piaci rajtjánál elérhető a Touring csomag, amely szerényebb megjelenésbe csomagolja a versenytechnikát, ennél most tették is elérhetővé felár ellenében a 2 hátsó ülést. Mivel sok tulajdonos versenypályán is használja autóját, mostantól Weissach-csomaggal is elérhető a modell (karbon futómű- és karosszériaelemek), ide karbon bukókeret is kérhető. A 911 GT3-nál felár nélküli extra a Clubsport csomag, ami acél bukókeretet, 6 pontos vezető-övet és porral oltót tartalmaz.

Fotó: Porsche

A vezetési élmény javítása érdekében mind a 7 fokozatú duplakuplungos (0-100 km/h 3,4 s, 311 km/h), mint a 6 fokozatú kézi kapcsolású váltónál (0-100 km/h 3,9 s, 313 km/h) 8%-kal rövidebb lett a végáttétel, az újrahangolt lengéscsillapítókkal a rázóköveken áthajtásnál lett sokkal stabilabb a Porsche 911 GT3. Opciós a karbonvázas sportülés, amelyről leszedhető a fejtámla-párna – bukósisakban így könnyebb vezetni. A belső térben annyi az eltérés a 911-család többi tagjától, hogy a motort nem nyomógombbal, hanem a kormánytól balra elhelyezett forgókapcsolóval kell életre kelteni. A frissített Porsche 911 GT3 az év végétől rendelhető.