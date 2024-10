Több mint ígéret - Subaru Forester menetpróba (2024)

Újdonság a Subarunál a láblendítésre nyíló, elektromos csomagtérajtó. A kapacitás alapból 508 liter; a bővítés egyszerűen, gombnyomással kivitelezhető

Fotó: Subaru / Subaru

12,2 másodperces 0-100 km/h sprintideje is mutatja, hogy nem a nyers erővel hódít ez a hibrid rendszer. Kár, hogy a belső égésű motort érintő 24 különböző fejlesztésből nem sokat érez a vezető. Ugyanakkor meg kell hagyni, hogy az autó vezethetősége kiemelkedő. Egyrészt a továbbfejlesztett futómű hihetetlenül jól szűri ki az úthibákat, rossz minőségű burkolaton és terepen is alig jutnak el kellemetlen ütések vagy rezgések az utastérbe. Másrészt a kormányzás eszünkbe juttatja, hogy valaha a Subaru a ralipályák ászának számított, és tudják, mi fán terem a jó irányíthatóság.

10 wattos az indukciós töltő, a hagyományos fokozatválasztó kar mögött pedig az e-kézifék kapcsolója, illetve két pohártartó található - ezekről a galériában talál képet

Fotó: Subaru / Subaru

Aszfaltútról letérve sincs elveszve

Akárcsak a kompakt méretű Crosstrek és a tágas Outback kombi esetében, az új Foresternél is alapáras az évtizedek alatt tökéletesre fejlesztett szimmetrikus összkerékhajtás. Legtöbb álkalandor kategóriatársával ellentétben nem csak földutakon, hanem terepen is boldogul ez a SUV, az okos nyomatékszabályzás (kétféle X-Mode terepüzemmód) és 220 mm-es hasmagasság meglepően komoly képességekkel ruházza fel. Országútra kétféle menetdinamikai program közül (SI-Drive) lehet választani, a WPTP szerinti átlagfogyasztás pedig 8,1 l/100 km, ami korrekt, de nem rekordalacsony.

SUV-felépítése ellenére alacsonyan van a súlypont a lapos boxer és a hátsó futóműnél elhelyezett lítium-ion akku jóvoltából, ami javítja a stabilitást. Akár 1870 kg-os vontatmányt is elhúzhat

Fotó: Subaru / Subaru

Egyáltalán nem átlagos, hogy hazánkban erre a SUV-ra is nyolc év, kilométer-korlátozás nélküli garanciát vállal a forgalmazó. Ettől még nyilván nem ugrik az eladási listák élére a Forester, de az esélyei sokkal jobbak. Árakról még nem tudunk beszámolni, ugyanakkor sokaknak az elődmodell is elgondolkodtató lehet (jelentős akcióval 14,65 millió forinttól). Ami az újdonságot illeti, rendesen összerakott, több szempontból is a hagyományos értékeket képviselő autó, amelynél a divat oltárán nem áldozták fel a funkcionalitást - az új Subaru már önmagával ezzel kilóg a sorból.