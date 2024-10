SUV körítéssel is megvásárolható lesz a Hyundai villanymotoros SUV

Fotó: Hyundai

Annyiból nem okoz meglepetést a Hyundai Inster Cross megjelenése, hogy Dél-Koreában is kétarcú annak eredetije, Casper és Casper Active-ként lehet megvásárolni a szabadidő-autót. A formatervezők egy újabb megjelenést kreáltak az új lökhárítókkal, 17 colos felnikkel és a tetősínekkel, amihez felár ellenében nagy méretű csomagtartót is adnak. Az egyébként is elérhető színek mellett csak a Hyundai Inster Cross lesz kérhető Amazonas Green Matte fényezéssel, ehhez passzol a beltérben az egyébként minden esetben adott lime színű díszítés. A Hyundai Inster Cross hamarosan rendelhető lesz a kereskedésekben, a sorozatgyártása még az idén megindul Koreában; a fogyasztás és hatótávolság-adatokat még nem ismerjük.