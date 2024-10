Szenvednek az orosz télben a kínai autók

Fotó: Haval

Egyedi az orosz autópiac, és nem csak gazdaságpolitikai, de klimatikus viszonyok alapján is. A hosszú és tartós hidegek komoly kihívás elé állítják a modern autókat, amelyeket a nemrég a szankciók miatt távozó nyugati autógyártók helyére érkezett kínai márkák vásárlói is megtapasztalhatták. Szó szerint lefagyó érintőképernyők, már egy hideg éjszaka után az autót indítani nem képes akkumulátorok, befagyó benzinpumpák keserítik meg azoknak a vásárlóknak az életét, akik – leginkább kényszerből – kínai autót vásároltak. A márkák hivatalos képviseletei olyan változtatásokat eszközöltek az autókon, hogy például megnövelték az ablakmosó-tartály térfogatát, hogy ne kelljen azt olyan gyakran után tölteni, és nagyobb kapacitású akkumulátort szereltetnek be. A Great Wall és Haval márkák forgalmazója most a gyári alkalmazásban kibővítette a távfelügyelet-funkciót távoli motorindítással (akár időzítve), így már felfűtött autóba szállhat be a használó, nem kell félnie a nem működő képernyőktől. Egyelőre nem tudni, mikor érkeznek Oroszországba a kínai autóknak az egyébként sarkvidéki időjárással megbirkózni képes változatai, de állítólag már dolgoznak az ilyeneken.