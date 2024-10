Visszatapsolták a klasszikus autóformát - Toyota Camry menetpróba

Mégsem akar mindenki szabadidőautóba ülni?

Bizony, a nem-prémium szedánok kihalófélben vannak az európai piacról: az utcaképet évtizedekig meghatározó VW Passat, Ford Mondeo, Mazda6 négyajtós változatait tették múltidővé a gyártóik, nem is említve a korábban leköszönt modelleket. Azonban van egy vásárlói kör, amely továbbra is a konzervatív és elegáns formát tartja a legvonzóbbnak, szem előtt tartva az utastér jó zajszigetelését, az alacsony üléspozíciót és a gazdaságosságot, erre számítva pedig a Toyota nemhogy kivezetné a piacról saját limuzinját, hanem új Camry-generációt mutatott be, egész pontosan a nyolcadikat.

Generációváltásról beszél a Toyota a Camry megújulása kapcsán – és ez nem csak műszaki értelemben, de a vásárlóközönség szempontjából is igaz, hiszen fiatalítani szeretnének

Fotó: Toyota

Való igaz, ez a modell jó darabig nem volt kapható Európában, hiszen a hatodik és hetedik generáció 2007-től 2017-ig kimaradt nálunk, csak a tengerentúlon szerepelt. Ott viszont hagyományosan jól:

ezek az autók a használt autóimport során értek partot az öreg kontinensen és jutottak el Magyarországra is,

a mindent kibíró hibrid hajtásukkal. Talán ennek a jelenségnek is köszönhető, hogy a Toyota visszahozta a Camryt kontinensünk középső és keleti régiójába. Nyugaton egyelőre nem lesz, onnan kivezették, csak ha konkrét igény mutatkozik rá, akkor lép a gyártó.

Teljesen átalakult az orr- és a farrész, jól áll neki az aktuális Priusszal bevezetett újkori Toyota-arc. Alapárasak a bi-LED fényszórók; nyolcféle szín választható

Fotó: Toyota

Érdekesen strukturálódott a magyar piac a Camry kategóriájában. Egyrészt ezek kimondottan üzleti autók: 88,4%-ukat céges vásárlók választják. Persze a KKV szektorban is vannak bőven rejtett magánvásárlások, de a felhasználási cél annyira kevert, hogy nem lehet élesen elhatárolni. Szóval a kategóriában eddig a VW Passat volt a topon: tavaly 1182 példányt adtak el belőle, de már csak kombiként kapható az új generáció. A Camry az ötödik volt a sorban, 494 darabos értékesítéssel tavaly, nyomában a BYD Seal, a többiek eladásai erősen elmaradnak az élbolytól. Szóval itt tud hajrázni most a Toyota, bár a céljaik egyelőre szerények, az újdonságból 500 példány eladásával számolnak.

Nincs már lépcső a csomagtartó padlójában, az utastér felé síalagúton vagy ülésdöntéssel bővíthető, de így sem annyira praktikus, mint az új, ötajtós Skoda Superb Limousine

Fotó: Toyota

Fókuszban a stresszmentes vezetés

Amellett, hogy elegáns megjelenésű a klasszikus karosszéria, számos előnnyel bír. Áramvonalasabb a kombiknál és főleg a SUV-oknál, így kisebb lehet a fogyasztás. A karosszéria merevebb, ráadásul úgy, hogy könnyebb is: nincs szükség a nagy hátfalajtóra, valamint az amiatti strukturális megerősítésekre. Ha összevetjük a sikeres nyolcadik generációval, láthatjuk, hogy egy ésszerű továbbfejlesztést élt meg a típus. A tengelytáv maradt, így is bőséges elöl-hátul a lábtér. A túlnyúlások nőttek, az első tengely előtt 30, hátrafelé 5 mm-rel. Ez az új forma hozománya, még kedvezőbb légellenállást értek így el.