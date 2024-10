Új arcot kapott a Ford kompakt SUV – nem az, amelyikre gondol

Fotó: Ford

A Ford formatervezői készítették a külső-belső megjelenést, de a Ford Equator Sport a lemezek alatt a kínai partner JAC technikáját használja, beleértve az 1,5 literes (170 LE) turbómotort. Most az eddiginél látványosabb megjelenést kap a típus, egyben 5 centivel megnyújtották a karosszériát is, így már jobban elkülönül a globális piacon és Kínában is megvásárolható Kuga szabadidő-autótól.

Fotó: Ford

Bent javítottak a minőségérzeten, több digitális szolgáltatást kínálnak, például vezetéknélküli a telefoncsatlakoztatás, aktív zajkioltó rendszer is megjelent. Bővült a vezetőtámogató rendszerek száma és tudása, alapáron adják a körkamerát, a távolságtartó tempomatot, a sávtartó- és holttérfigyelő segédeket. Első körben az eddigihez hasonlóan az 1,5-ös turbómotorral lesz megvásárolható a Ford Equator Sport, változatlan a 7 fokozatú duplakuplungos váltó és az elsőkerékhajtás, de azt is bejelentették, hogy hamarosan erre a benzinesre épülő öntöltő hibrid hajtással is megvásárolható lesz a típus.