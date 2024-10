Új autók híján az 50 évvel ezelőtti slágert hozza vissza a Jaguar

Fotó: Jaguar

Aktuálisan csak raktárkészletről árulnak Jaguar személyautókat, hiszen most állítják a gyárakat a márkánál 2025-től kezdődő akkumulátoros-elektromos korszakra. Ebben az uborkaszezonban is van azonban hír, mégpedig az, hogy egy ázsiai visszatérő ügyfél kérésére két darab első szériás Jaguar E-Type Roadstert építettek nulláról, és még passzoló évfordulót is sikerült találni ezek bemutatásához, hiszen 50 évvel ezelőtt ért véget a sportkocsi sorozatgyártása.

Fotó: Jaguar

Műszakilag olyan módosításokat hajtottak végre a két autón, ami megkönnyíti azok használatát, és már a 60 éves gyártásjubileumra felújított autóknál is használt a gyár, tehát a 3,8 literes soros 6 hengeres erőforrásra benzinbefecskendezést szereltek, a váltót 5 fokozatúra cserélték, Bluetooth-kapcsolattal rendelkező klasszikus megjelenésű rádió és szélvédőfűtés is van. A külső-belső megjelenésnél az utolsónak gyártott 2 Jaguar E-Type megjelenését vették alapul, a Signet Green és az Opal Black fényezés a korabeli színekhez legközelebb álló, modern vízbázisú festék.

Fotó: Jaguar

A Bridge of Weir bőrgyárban kézzel szőtték bőrcsíkokból az üléskárpitot, az ülések közötti konzolon ott látható az autó eredeti dokumentációból származó rajza – ezt a motívumot a típus 60. évfordulójára felújított példányokból vették át. De vannak egyedi vonásai is a 2 most bemutatott Jaguar E-Typenak, a márkajelzéseket például Anglia legöregebb ékszerészei, az 1786 óta működő Deakin&Francis nevű manufaktúra szakemberei készítettek úgy, hogy a jaguárfej 18 karátos arany, amelyet igazgyöngyökből készített intarzia vesz körbe, és az utastérben számos helyen valódi ezüstöt használtak krómozott díszek helyett. Ezek után nem csoda, hogy nem árulták el, az ázsiai megrendelő mennyi pénzt fizetett a 2 vadiúj Jaguar E-Type Roadsterért…