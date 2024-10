Új családi SUV nevét érdemes megjegyeznünk – Volkswagen Tayron bemutató

Mint egy svájci bicska, olyan sokoldalú utastér

Tágas a belső, még ha ez nem is teljes értékű hétszemélyes autó. Az 5+2 ülés mögött is marad még 354 liter csomagtér (ennek jelentős része azért a padló alatti fiókban rejtőzik), támladöntés után pedig az 5 ülés mögött 850 literes lehet a csomagtartó, igaz, ehhez a csúcsértékhez előre kell húzni a hátsó üléseket és meredekre kell állítani azok támláit, tehát ilyenkor megszűnik az egyébként kényeztető hátsó tér. Aki minden hátsó széket lehajt, és az anyósülés támláját hátradönti, akár 2,9 méteres tárgyak is szállíthat a Tayron belsejében. A második sorban 60/40 arányban osztott, egymástól függetlenül állítható támlákkal rendelkező üléseket helyeznek el, az első sorba pedig a ergoLine-Plus fotelek is elérhetőek.

Sokoldalúan variálható a beltér, középen nagyon kényelmes, leghátul inkább gyerekeknek való

Fotó: Volkswagen

Utóbbiaknál javították az eddig is elérhető komfortfunkciókat, hatékonyabb az ülésfűtés, a szellőztetés, a masszázsfunkció már tíz légpárnát használ és a fűtéssel együttműködve tud lávaköves masszázst is produkálni. Még szerencse, hogy ilyen kényeztető a fogadtatás, mert

amíg a külső egyedi és kifejezetten lendületes, bent egy kicsit fantáziátlannak tűnik a műszerfal kialakítása.

A lehetőségekhez képest próbáltak játszani a díszbetétekkel és a hangulatvilágítással, de azért mindenfelé az újabban VW-szabványnak számító kapcsolókat és képernyőket találjuk.

Nagy kijelzőkből építkezik és látványos LED-díszkivilágítást kínál a műszerfal; nincs fizikai klímapanel

Fotó: Volkswagen

Így bizony kétszer is oda kell pillantani ahhoz, hogy az új Tiguanhoz képest felfedezze az ember az eltérést. Rengeteg tárolóhely könnyíti az együttélést, nem spóroltak az USB-csatlakozásokkal sem, a beltérrel kapcsolatban ha nem is kritika, de azért megjegyzendő tény: az opciós 3. üléssor csak kisgyermekeknek ajánlott. Így volt ez az előd Allspace karosszériában is, és mivel az ügyfeleknek ez elég volt, nem változtattak ezen. A második üléssor tologatásával azért lehet egy kicsit javítani a helyzeten, de a megközelítésre rendelkezésre álló hely mindig jelent egy bizonyos korlátot.