Adj egy ötöst! - Renault 5 E-Tech menetpróba

Kitölti a kocsi orrát a gépészet, itt helyezték el a 12 voltos akkut is. 150 km/h-ra korlátozzák a végsebességet, csak a később érkező Alpine A290 modellek (180 vagy 220 lóerő) lesznek gyorsabbak

Fotó: Kismartoni András

Kifinomultabban mozog, mint gondolnánk

Az R5 agilitásában szerepe van annak is, hogy villanyautó-mércével pehelysúlyú, úgyhogy, még ha elsőre nem is tűnik combosnak a teljesítménye, azért a 245 Nm-es nyomaték lámpától elindulva, illetve előzésnél is jó dinamizmust nyújt. Nem arra való, hogy gyorsításkor letépje az utasok fejét, mint például néhány Tesla, de a 8 másodperces 0-100 km/h sprintidő tisztességes érték, a vezérlés pedig vizes úton is elegendő tapadást porcióz a hajtott első kerekeknek. Finoman adagolható és hatásos a fék, de nem állatható a rekuperáció: vagy vitorlázik D fokozatban, vagy visszatáplál B állásban.

Megfelelő szögben nyílnak az ajtók, a nagyobb kivágás miatt hátra könnyebb beszállni, mint a rivális Peugeot e-208-ba. Sajnos csak az első borításra került kárpit, a hátsón fekete műanyag búslakodik

Fotó: Kismartoni András

Persze az utastér néhány műanyagelemén, vagy a hátsó ajtók hiányzó kárpitozásán felfedezhető ugyan némi spórolás, ám összhatásában kifejezetten igényesnek érződik az R5, és ez utazás közben a komfortjára is igaz.

Adaptív gátlók nélkül is tisztességesen kirugózza az úthibákat (persze Nizza környéke helyett a pesti utak jelentik majd az igazi erőpróbát),

a hangszigetelése messze felülmúlja a kategória átlagát. És a fogyasztása? Lendületesen – de nagy tempójú sztrádázás nélkül – 16-17, nyugis városi-vidéki cirkálással 14 kWh/100 km alatti átlagot mértünk, bőven hozhatónak tűnik a 15,2-es WLTP-es érték.

12 millió forint körüli áron érkezhet hozzánk a kipróbált 150 lóerős változat, a kisebb akkus és szerényebb felszereltségű modellek 10 millió alatt indulhatnak. Jövőre lesz Roland Garros széria is

Fotó: Kismartoni András

Ha nem is vennénk mérget a 410 kilométeres beígért hatótávra, az R5 a napi városi-elővárosi ingázás mellett vidéki kirándulásokra is alkalmas, főleg, mert a csúcsmodell akár 100 kW-tal etethető az egyenáramú gyorstöltőknél. Sőt, a 200 eurós áron mért V2L adapterrel még kifelé is tud áramot adni, például villanybringának. Mindez remek, mondhatják sokan, de vajon lesz az R5-ből olcsó benzines változat? Nos, aligha (csak izmosabb Alpine), ám nem is ez a feladata. Hanem az, hogy megmutassa, a Renault komoly fegyverrel száll be a régi és az új autómárkák jövőért folyó küzdelmébe: karakterrel.