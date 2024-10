Világhódító útjára indul a Nissan kis SUV

Fotó: Nissan

Eredetileg Datsun márkanéven akarták piacra dobni azt a szabadidő-autót, amely aztán Nissan Magnite néven gyarapította eddig India és a környező, jobbkormányos országok piacait, mint a vele párhuzamosan elérhető Juke olcsóbb alternatívája. Most a modellfrissítésnél bemutatták a balkormányos változatot, amelynek jóvoltából az eddigi 20 helyett már több mint 65 országban lesz elérhető a típus, a sajtóanyag szerint Európában is megvásárolható lesz az autó – de várhatóan nem az EU területén.

Fotó: Nissan

A modellfrissítés hozománya még a korábbinál nagyobb méretű és még mindig a krómra szavazó hűtőrács, kályhaezüst betétek kerültek az első-hátsó lökhárítóba. Az indiai adózási szabályok miatt arra figyeltek, hogy továbbra is 4 méter alatt maradjon a hossz, megtartották a 205 mm-es hasmagasságot is. Bent a legnagyobb változást az jelenti, hogy immár bőrnek látszó műanyag burkolatot kap a műszerfal, illetve a továbbra is 8 colos képátlójú érintőképernyőt használó fejegység már vezeték nélküli telefoncsatlakoztatást kínál.

Fotó: Nissan

Nincs változás a Nissan Magnite technikájában, amely az 1,0 literes 3 hengeres motort kapja. Alapesetben szívóként, 72 lóerős teljesítménnyel, itt az 5 fokozatú kézi kapcsolású váltó alternatívája 5 fokozatú robotizált váltó, turbómotorként 101 lóerő a teljesítmény és az 5 fokozatú kézi kapcsolású váltó alternatívája fokozatmentes automata. Az indiai piacon nem változik a vételár.