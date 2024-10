Visszatér a Mitsubishi slágere, a plug-in Outlander

Fotó: Mitsubishi

Európában több mint 200 000 darab Outlander PHEV-et értékesített 2013-2021 között a Mitsubishi, ezzel piacvezető volt, azonban a folytatásra egészen 2025 elejéig kell várni, hiszen csak akkor érkezik meg a 4. generációs modell kontinensünkre. Miután tisztázódott, hogy a japánok nem vonulnak ki a kontinensünkről, a középkategóriás szabadidő-autó piacra dobásával megvárták a 3 évvel ezelőtt bemutatott modell frissítését. A Renault-Nissan szövetség CMF-CD műszaki alapjára építették fel a 4,7 méteres karosszériát, a technika a Mitsubishi sajátja.

Fotó: Mitsubishi

Látványos világítással és 18 vagy 20 colos felnikkel tették könnyen felismerhetővé az autót, ami már kétszínű karosszériával is elérhető lesz. Az elődnél tágasabb és csendesebb a beltér, nagy figyelmet fordítottak az érintési pontokra, legyen az puhán kárpitozott rész vagy jól érezhetően működő kapcsoló. A keret nélküli belső tükör gombnyomásra digitálisra vált, azaz hátsó kameraképet jelenít meg, a szellőzés működésével, a masszázsfunkciós ülések beépítésével növelik a komfortot. Nyitható a 702 mm széles, 928 mm hosszú üveg panorámatető. A hátsó ülésről lehet vezérelni annak klímazónáját, a támla méretét megnövelték, hogy az még kényelmesebb legyen. A 40:20:40 arányban osztott támla mögött 495 literes a csomagtér, ami támladöntéssel 1422 literesre bővül.

Fotó: Mitsubishi

A 2,4 literes benzinmotor (136 LE/203 Nm) mellett elöl (118 LE/255 Nm) és hátul (138 LE/195 Nm) is 1-1 villanymotor hajt, a rendszerteljesítmény 302 lóerő. A bruttó 22,7 kWh kapacitású akkumulátornál javítottak a hűtésen, így megnőtt annak teljesítményleadása, WLTP-szabvány szerint 86 km-es elektromos hatótávolságot tesz lehetővé – ebben benne van az is, hogy hőszivattyúval oldották meg a légkondicionálást. A kétirányú fedélzeti töltővel lehetőség van arra, hogy az autó akkumulátoráról elektromos készülékeket üzemeltessen az ember, vagy a megfelelő töltőberendezéssel együttműködve egy otthon energiaellátását is tudja biztosítani. A benzintank térfogatát 53 literre növelték, így a teljes hatótávolság elérheti a 844 km-t. A Mitsubishi Outlander PHEV elektromos, hatótávnövelős és hibrid módban is használható, előbbinél csak a villanymotor hajt, a középsőnél a benzinmotor csak áramot termel, de nem hajt, utóbbinál minden motor kiveszi a részét a hajtásból az igényeknek megfelelően. Elektromos módban 135 km/órás csúcssebesség érhető el.