Visszatér sokak kedvence, a legkisebb valódi kabrió

Európában (az angliai Oxfordban) gyártják az új, negyedik generációs Mini Cooper F67 gyári kódú Convertible változatát, méghozzá a bevált platformon, tehát csak belső égésű motorokkal lesz megvásárolható. A nyitott autózás szerelmeseinek nincs meglepetés, hiszen az előző generációból változtatások nélkül veszik át a vászontetőt, van napfénytető-funkció (40 cm széles nyílás), egyébként a komplett szerkezet nyitása 18, a csukása 15 másodpercig tart – menet közben 30 km/órás tempóig végezhető a művelet.

Fotó: BMW Group

Felár ellenében szürke Union Jack mintával is adják az alapesetben fekete vászontetőt. Lefelé nyíló ajtón át közelíthető meg a 215 literes a csomagtér (ez amúgy érdekes módon 5-tel több a zárt, háromajtós változaténál),

ami a tető lenyitása után mindössze 160 literesre csökken,

igaz, a pakolásnál a legnagyobb korlátot úgyis is a kis méretű nyílás jelenti. Apropó, háromajtós modellek: azoktól eltérően hagyományosabb formájú a kabrió hátsó lámpája.

Fotó: BMW Group

Ebből sorhármas alapváltozatot sem kínálnak, már a C alapmodellben is kétliteres, négyhengeres benzines dolgozik (163 LE/250 Nm), míg az S-ben már 204 lóerővel gazdálkodhat a sofőr. Újra lesz vászontetős JCW (ennek ugye 306 LE a teljesítménye a zárt karosszériában). Később várhatóan visszatér majd az előző generációnál csak mintegy mellékesen készített elektromos kabrió is, immár önálló platformon és kínai gyártásból.

Fotó: BMW Group

