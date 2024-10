Visszatért a pufidzsekis G-osztály

Fotó: Mercedes-Benz AG

2023 elején mutatták be a Mercedes-Benz és a Moncler divatmárka együttműködésében készített, pufidzseki-ruhát viselő egyedi G-osztályt, amelyet most újra felelevenítettek egy sanghaji divatbemutató kedvéért. Most épp a Moncler divatmárkának készített egy kollekciót a japán NIGO producer/divattervező/kreatív igazgató, és ehhez rögtön a passzoló G-osztályt is megálmodta.

Fotó: Mercedes-Benz AG

A tavalyinál egy fokkal reálisabb a Project G-Class Past II Future, amelynél épp csak a vászontetőt cserélték le a pufidzsekit idéző anyagra. A kiindulási alap egy, a kilencvenes években gyártott G 250 d volt, amelyet teljesen felújítottak, és egyedi fényezéssel, valamint négyzetmintás kárpittal is elláttak.

Fotó: Mercedes-Benz AG

Az elöl olivazöld, egyébként szürke fényezés és az arany és fekete díszek nem mennek veszendőbe, hiszen egy 20 darabos limitált szériát is készítenek Past II Future néven a 45. évfordulóját ünneplő G-osztályból. Egészen pontosan a G 450 d (367 LE/750 Nm) alapján készül a különszéria, amely a kétszínű fényezés mellett négyzetmintás kárpitot kap, a pótkerék-takarón helyezik el a Mercedes-Benz és a Moncler együttműködésére utaló logót. Mind a 20 darab Mercedes-Benz G 450 d Past II Future példányt 2025. áprilisában adják át megrendelőiknek.

Fotó: Mercedes-Benz / Moncler