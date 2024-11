100 lóerővel lett erősebb a Porsche Taycan GTS

Fotó: Porsche

Porsche-értékesítő legyen a talpán, aki fejből, puskázás nélkül fel tudja sorolni az akkumulátoros-elektromos Taycan modellváltozatokat. Főleg, hogy most még többet kell memorizálnia, hiszen 2 új változat érkezésével immár 13 tagú a kínálat. A Taycan 4 a legolcsóbb, összkerékhajtású változat, amely már nem csak kombiként, hanem kupéként is elérhető. A 435 lóerős rendszerteljesítmény rajtautomatika esetén áll a vezető rendelkezésére, egyébként meg kell elégedni 408 lóerővel. A 0-100 km/óra gyorsulás mindössze 2 tizeddel jobb (4,6 s), mint a hátsókerékhajtású modellnél, amelynél 35 km-rel kisebb a szabványos hatótávolság.

Fotó: Porsche

A másik újdonság a GTS változat visszatérése, amelynél rajtautomatika választásakor, illetve az előzésre használható push-to-pass funkció választásakor (10 másodpercig) 700 lóerőt kap, egyébként 605 lóerővel gazdálkodhat. Ennél a 0-100 km/óra gyorsulás 3,3 másodpercig tart, a 0-200 km/óra megvan 10,4 másodperc alatt, és itt már a negyedmérföldes időt is megadják: 11,1 másodperc. A fekete karosszériadíszek mellett még Sport menethangot is tartalmaz a GTS csomag. A Porsche Taycan GTS akár 320 kW-os villámtöltésre is képes, lassulásnál a fékenergia-visszatermeléssel akár 400 kW fékteljesítményt is el lehet érni.