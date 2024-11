125 évvel ezelőtt készült az első motorizált jármű Mladá Boleslavban

Fotó: Skoda

A mérnök Václav Laurin és a könyvkereskedő Václav Klement 1895 karácsonya előtt alapította meg kerékpár-gyárát Mladá Boleslavban, a sikeres termékeknek köszönhetően gyorsan fejlődött a vállalkozás. 1898. őszén kezdtek foglalkozni a motorizálás gondolatával, 1899 tavaszán jelent meg – még kiegészítőként – a kerékpárok számára készített kisegítő benzinmotor. Václav Laurin érezte, hogy a sikerhez nem elég az első kerék fölé szerelt erőforrás, mert attól nagyon magas lesz a súlypont, így a vázon belül helyezte el az 1 hengeres motort és a tankot is, ezenkívül még saját fejlesztésű elektromágneses gyújtást is konstruált.

Fotó: Skoda

1899. november 18-án került sor a Prága-Bubny velodromban az L&K motorizált kerékpárok bemutatójára. A Slavia A 184 köbcentis, 1,25 lóerős erőforrást kapott, amivel 30 km/órás csúcssebességet ért el és 460 guldent kértek érte, a Slavia B 240 köbcentis blokkja 1,75 lóerejével már 40 km/órás tempóra elég, ennek 500 gulden volt az ára. Különösen exportpiacokon, Németországban és Nagy-Britanniában voltak sikeresek ezek a konstrukciók, annyira, hogy 1904-től Drezdában licenc alapján, Germania márkanéven elkezdték gyártani a cseh gépeket. Szintén 1904-ben mutatta be a Laurin&Klément a világ első, 4 hengeres motorkerékpárját, a Typ CCCC-t. A motorkerékpár-piac meghódításával együtt járó sikert arra használták, hogy az autópiac felé nyitottak, 1905 áprilisában mutatták be azt az 1 literes, 2 hengeres motort, amely az 1905 őszén piacra dobott első autót, a Voiturette A-t hajtotta. Mladá Boleslavban 1910-ben álltak le a motorkerékpárok gyártásával, becslések szerint 3500-4500 példányt készítettek 11 év alatt.