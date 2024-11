2 limitált szériával búcsúzik az 50 köbcentis Honda Super Cub

Fotó: Honda

A világ legnagyobb darabszámban értékesített járműve a Honda Cub motorkerékpár, amelynek most búcsúzik az 50 köbcentis változata, mert nem tud versenyezni az olcsó villanymotoros járművekkel – motorokkal, rollerekkel –, és túl drága lenne azt az egyre szigorúbb károsanyag-kibocsátási előírásokhoz igazítani. Méltó módon, a 2000 példányra limitált Final Edition-nel búcsúzik a Honda Super Cub 50, ennél a legelső, 1966-os változat megjelenését idézik meg a kék-fehér fényezéssel, a retró műszer-grafikával és a régimódi jelvényekkel. A vételár 297 000 jen (732 000 Ft).

Fotó: Honda

De ez nem minden, mert egy másik limitált szériát is kínálnak a Honda Super Cub 50 alapján, mégpedig a Hello Kitty karakter 50. születésnapját ünneplő modellt. Itt piros-vajszínű a fényezés, rengeteg jelvény és grafika emlékezik meg a játékos macskáról egyedi az üléskárpit és a slusszkulcs is. Mindössze 300 példányt készítenek a Honda Super Cub 50 Hello Kitty Edition-ből, a vételár 330 000 jen (813 000 Ft). Ez a limitált széria elérhető a 110 köbcentis blokkal is, abból 1000 példány készül és 385 000 jen az ár (948 000 Ft).