2040-ig meghosszabbították a SAIC-VW együttműködést

Fotó: SAIC-VW

Az American Motors (Beijing Jeep) után második külföldi autógyártóként a Volkswagen lépett be a kínai piacra, amikor 1984. október 12-én megalapították a SAIC-VW vegyesvállalatot, 25 éves határozott idejű együttműködési szerződést írtak alá. Ezt 2002-ben további 20 évvel toldották meg, most pedig aláírták a közös munka 2040-ig történő meghosszabbításáról a szerződést. A SAIC-VW épp modelloffenzívát indít, a következő 2 évben 40 új autót dobnak piacra, ezek túlnyomó többsége kifejezetten a helyi piac számára fejlesztett újdonság; a járművek több mint fele újenergiás hajtást kap. Ebben benne vannak az AUDI by Audi almárka járművei, a Volkswagen kifejezetten Kína számára fejlesztett autói, illetve lesznek SAIC-technikás villany- és plug-in autók VW és Škoda márkanéven. Az együttműködési szerződés meghosszabbításával együtt a Volkswagen egy súlyos tehertől is megszabadult, hiszen kiszáll az Ujgur területen 2012-ben létrehozott, fénykorában évi 50 000 autós kapacitással rendelkező Xinjiang gyárból, amellyel kapcsolatban a kényszermunka vádja fogalmazódott meg. A telephelyen 2019 óta nem gyártanak autókat, ott mintegy 200 ember logisztikai feladatokat lát el.