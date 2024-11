3 hengeres motorral képzeli a klasszikus Hacsiroku jövőjét a Toyota

Fotó: Toyota

2023. januárjában mutatta be a Toyota a jövőbiztos hajtással ellátott Hacsirokukat, az egyikbe akkumulátoros-elektromos hajtást tettek, a másikba hidrogéngáz-üzemre állították át a gyári 1,6 literes 4 hengeres blokkot. Ennyivel nem elégedtek meg a Gazoo Racing mérnökei, akik most megépítették az 1,6 literes, 3 hengeres blokkal szerelt Hacsiroku-t – nem, nem a GR Yaris turbós motorját használták, hanem külön ide elkészítették ennek a motornak a szívó változatát. Hely ugyan bőven van a klasszikus autó motorterében, azonban a szériaváltozatában 305 lóerős turbós blokk miatt jelentősen meg kellene erősíteni a hajtásláncot és a karosszériát, ezzel most nem akartak foglalkozni.

A 3 hengeres G16E beépítésével megőrizhették a gyári hajtásláncot, ami sokkal egyszerűbbé és olcsóbbá teszi a fenntartást. Nem volt egyszerű mutatvány a 3 hengeres adaptálása, új olajteknőt kellett készíteni a futómű-kereszttartó és a kormányzás miatt, teljesen új a leömlő, és a váltóhoz egy közdarabbal csatlakozik az erőforrás. A G16E teljesítménye 114 LE (7000/perc), nyomatéka 160 Nm (3200/perc), ami lóerőben elmarad az eredeti, 4 hengeres 4A-G 130 lóerős tudásától, de alacsony fordulaton nyomatékosabb az erőforrás, így jobban vezethető. Nem kell ezt elhinni a Gazoo Racing mérnökeinek, hanem erről Japánban személyesen meg is lehet győződni, hiszen a Toyota AE86 G16E tanulmányt a Vintage Club by Kinto szolgáltatás keretében ki lehet bérelni, és elvinni egy-két körre.

Egyelőre csak egy példányban létezik a 3 hengeres 1,6-ossal szerelt Hacsiroku, de kellő érdeklődés esetén a Gazoo Racing elkezdi gyártani az átépítéshez szükséges új alkatrészeket, amelyek segítségével aztán a rajongók saját maguk építhetik majd modern motorral szerelt autójukat. Amelyek minden bizonnyal turbós példányok lesznek, hiszen normál halandó csak olyan formában tud hozzájutni (például sérült autóból bontott) G16E blokkhoz...