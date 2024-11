5 különleges autóval búcsúzik az Audi 5 hengeres turbómotortól a Donkervoort

Fotó: Donkervoort

A Lotus Super 7 utánzatokra specializálódott holland Donkervoort műhely 25 évvel ezelőtt váltott Audi-motorokra, 2011-ben vette át a Győrben gyártott 2,5 literes TFSI-t, amely új szintre emelte a manufaktúra autóit. A D8 GTO 2,8 másodperces 0-100 km/óra sprintre képes a 381 lóerős teljesítményével, aztán 2022-ben érkezett az F22, ahol már 500 lóerőt tud a blokk! A nyomatékos erőforrás miatt megnyújthatták az áttételezést, ami az autópályán utazást könnyíti meg, a jellegzetes 5 hengeres hang és a turbó fütyülése egyedivé teszi a vezetési élményt. Nem csoda, hogy rengeteg rajongója van a Donkervoortoknak, annyira, hogy már évekre előre értékesítették az autókat. Azonban már most látszik, hogy véget ér a belső égésű motorok korszaka, ezért a hollandok most bejelentették, hogy az utolsó 5 darab, 5 hengeres motorral szerelt F22-esre lehet jelentkezni.

Fotó: Donkervoort

A Final Five nevű szériánál sikerült 34 kg-ot lefaragni az eleve alacsony, 750 kg-os saját tömegből. Például a karosszériát nem fényezik le, csak lakkozzák a karbon elemeket, titániumból készítik az oldalt kivezetett kipufogórendszert, AP Racing karbon-kerámia fékeket építenek be, karbonvázas üléseket használnak. Karbonból sütött felniket használnak, amelyekre jól tapadó Nankang AR1-es abroncsokat szerelnek (elöl 235/40 R18, hátul 275/35 R19), ezek segítségével kanyarban 2 helyett 2,3 G-s keresztgyorsulásra képes a Donkervoort F22 Final Five. A motorteljesítmény változatlanul 500 LE (6360/perc), a nyomaték 640 Nm (5150/perc), ami az alacsonyabb tömeg és a már említett abroncsok jóvoltából 2,5 másodperces 100-as sprintet eredményez, a 0-200 km/óra gyorsulás 7,5 másodperc alatt megvan, a csúcssebesség 290 km/óra. A Donkervoort F22 Final Five ára adók nélkül 315 000 euró. A hollandok nem árulták el, hogy mikor kerül sor ezeknek a különösen vad roadstereknek a legyártására, de azt igen, hogy az akkumulátoros-elektromos korszakba ott lépnek majd be, ahol a belső égésű érát lezárják...