505-1225 lóerős, kézi váltós, hátsókerékhajtású kombit ígér a Strickland Motor Co.

Fotó: Strickland Motor Co.

A Strickland testvérek nem találták meg az ízlésüknek megfelelő autót a piacon, ezért úgy döntöttek, hogy megépítik azt. A SEMA tuningkiállításon csak félkész autót prezentáltak, tehát még egy kicsit alakítanak a retrós megjelenésen, és jövőre készülnek el az első SpeedWagon-nal, ami egy 505-1255 lóerős, kézi váltós, hátsókerékhajtású kombi lesz.

Fotó: Strickland Motor Co.

A kiindulási alapot a BMW 3-as sorozat (E46 generáció) jelenti, amelynek a tető kivételével teljesen új megjelenést adnak. A motortérből szárműzik a bajorok erőforrását, helyette a GM 6,2 literes small block V8-asát építik be, alapesetben 505 lóerős teljesítménnyel, de a piacon elérhető tuningkészletek jóvoltából ezt akár 1225 lóerőre is fel lehet húzni – utóbbi már VelociWagon néven fut a Strickland Motor Co. weboldala szerint. Az alapkivitel ára 150 000 dollár lesz, az ennél vadabb elképzeléseknél ennek akár többszörösét is elkérik majd.