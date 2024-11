660 lóerős kompresszoros V12-es repíti a TWR Szupermacskát

Májusban adtak hírt a TWR Performance feltámadásáról, akkor még csak számítógépes grafikákon létezett a Supercat nevű autó, ami most hivatalosan is bemutatkozott a nagyközönségnek. Nem egyszerűen modernizált Jaguar XJS-ről van szó, hiszen a karosszériavázon és a motorblokkon kívül – amiket szintén nem hagytak változatlanul – minden mindent lecseréltek, kvázi egy új fejlesztésű szuper túraautóról beszélhetünk.

Fotó: TWR Performance

Az egész azzal indul, hogy fognak egy Jaguar XJS V12-t, amit teljesen szétszerelnek, és szükség szerint elvégzik a karosszériaváz javítását. Ezzel párhuzamosan acélcsövekből szerkesztett merevítést építenek be, amihez a szintén acélcsőből készített első-hátsó segédváz csatlakozik. Annak érdekében, hogy az aerodinamikai csomag optimálisan működjön, a kipufogót oldalt vezetik ki, a csomagtérpadló alja teljesen sík, hogy az ott lévő diffúzor optimálisan tudjon működni. Az összes külső karosszériaelemet karbonból készítik el, az új megjelenést a digitális tervezéssel foglalkozó Khyzyl Saleem készítette, majd azokat egy, korábban a Mercedes-AMG F1 istállónál dolgozó aerodinamikai mérnök finomította, hogy az optimális teljesítményt nyújtsák a szárnyak és légterelők.

Fotó: TWR Performance

Jelentősen, 1793 mm-ről 1975 mm-re szélesítik ki a karosszériát, hogy a teljesen új konstrukciójú, 1604 mm nyomtávú felfüggesztésnek – elöl kettős keresztlengőkaros, hátul többlengőkaros, aktív lengéscsillapítással – és az óriási kerekeknek – elöl 275/35 ZR18, hátul 325/30 ZR 19 abroncsok – legyen helye. Alapesetben acél fékeket adnak, de lehetőség van karbon-kerámia fékrendszer rendelésére is, elektronikus, állítható blokkolásgátlót is adnak. Az eredetileg 5,3 literes V12-es blokknál a furatot 90 mm-ről 92 mm-re növelik, így 5,6 literre bővül a lökettérfogat, emellett még egy mechanikus feltöltőt is beépítenek, aminek 660 LE (7600/perc) és 730 Nm (5350/perc) az eredménye, a leszabályozási fordulat 7750/perc. Megszabadulnak a gyári, 3 fokozatú automatikus váltótól, aminek a helyére a hatalmas teljesítményt elviselő, 6 fokozatú kézi kapcsolású váltó kerül, a hátsó tengelyre részlegesen önzáró differenciálművet szerelnek. A kipörgésgátló 5 fokozatban állítható, rajtautomatika is van, a vezető 5 üzemmód közül választhat.