95 lóerővel lett erősebb a GR Supra most, hogy búcsúzik

Fotó: Toyota

2019-ben, 17 év szünet után tért vissza a Toyota-kínálatba a Supra típus, amely Akio Toyoda szívügye volt, hiszen anno számtalan kört tett meg a sportkocsival a Nürburgringen, amikor autóversenyző-tudását csiszolta. Nem tartotta méltónak egyszerűen csak egy tanulmánnyal emlékeztetni a névre, ezért a BMW-kapcsolatot kihasználva sikerült feltámasztani a kupét. Azonban a bajorok kínálatából jövőre távozik a padlólemez-társ Z4-es roadster, így a GR Suprának is mennie kell. A búcsú emlékezetes lesz, hiszen a Toyota mérnökei 28%-kal növelték meg a 3,0 literes, soros 6 hengeres turbómotor teljesítményét!

Fotó: Toyota

A motortuning csak a Final Edition modellek sajátja lesz, de egyébként is számos változtatásnak örülhetnek a Supra-vásárlók az utolsó modellévben. Módosították az elektronikus vezérlésű lengéscsillapítás beállítását, vastagabb az első stabilizátor, az első-hátsó stabilizátor megerősített alumínium tartót kap. Az első felfüggesztésben a szilentek, hátul a segédkeret-tartó gumik lettek keményebbek. Hátul merevítik a karosszériavázat, elöl megnövelték a kerékdőlést, hogy élvezetesebben vezethető legyen az autó. Ehhez még hozzájárul az elektronikus kormányszervo és az elektronikus vezérlésű differenciálzár áthangolása is.

Fotó: Toyota / Maurice Volmeyer

Európában és Japánban kínálják majd a 300 példányban épülő Toyota GR Supra A90 Final Edition limitált szériás modellt, amelynél alaposan belenyúltak a BMW B58-as turbómotorba a Toyota Gazoo Racing mérnökei. Teljesen új a szívósor, a kipufogórendszerbe alacsony ellennyomású katalizátort építettek be, a hátsó dobot az Akrapovic készíti. Az olajteknőbe új hullámtörő-lapokat építettek be, hogy a motorolaj extrém keresztgyorsulásnál is a helyén maradjon, a hűtőventilátort megerősítették, a differenciálmű házán nagyobbak a hőleadásra szolgáló merevítések. Az ilyenkor kötelező motorvezérlés átprogramozást követően a 3,0 literes soros 6 hengeres turbómotor teljesítménye 435 LE-re (6000/perc, +95 LE), nyomatéka 570 Nm-re (4500/perc, +70 Nm) emelkedett. A 0-100 km/óra gyorsulás adatot nem közölték, de azt igen, hogy a végsebesség-limitet 270 km/órára emelték. Ez a modell csak 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóval készül. A nagyobb tempóhoz jobb Brembo fékek is járnak, előre nagyobb, 395 mm átmérőjű hornyolt féktárcsákat szerelnek, hátul marad a 345 mm-es tárcsaátmérő, de ott is hornyolt a felület, a fékcsövek acélhálós burkolatot kapnak a jobb pedálérzet érdekében.