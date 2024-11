A Fabiánál is kisebb SUV a Skoda Kylaq

Fotó: Skoda

Indiában a 4 méternél rövidebb, és 1,5 liternél kisebb hengerűrtartalmú motorral szerelt autókat preferálja a gépjárműadó-rendszer, így a legtöbben ebből a piaci kategóriából választanak autót (a piac közel 50%-a), és ennek megfelelően itt a legnagyobb a piaci verseny is. Ide lép most be a Škoda az MQB-A0-IN műszaki alapra felépített Kylaq szabadidő-autóval, amely még az aktuális Fabiánál is kisebb. A karosszéria hossza 3995 mm, a szélesség 1783 mm, a magasság 1619 mm, a tengelytávolság 2566 mm.

Már a csehek Modern Solid fantázianevű formavilágát viseli magán a szabadidő-autó, eltűnt a króm a karosszériáról, kettészedték a fényszórót, felülre került a menetfény. Letisztultak a vonalak, a fényezetlen fekete védőszoknyába ezüst betéteket tesznek elöl-hátul. A belső is egyszerű, a központi érintőképernyő 10,1 colos, a digitális műszeregység 8 colos képátlójú monitor, vezetéknélküli telefoncsatlakoztatásra van lehetőség, elérhető indukciós töltő is – alapáron 2 darab USB-C csatlakozó van a középkonzolon. Az indiai piacon ebben a szegmensben eddig nem volt elérhető az elektromosan állítható, fűthető-szellőztethető ülés (vezető- és utasoldali), egy- és kétszínű belső hangulatok közül is lehet majd választani. A csomagtér alaphelyzetben 360 literes, az osztott hátsó támla ledöntésével 1265 literre bővül.

A technikát annyiból szabták az indiai viszonyokra, hogy a hasmagasságot 189 mm-re növelték, egyébként az 1,0 literes turbómotor (115 LE/178 Nm) kerül a motortérbe, amihez 6 fokozatú kézi kapcsolású vagy 6 fokozatú hagyományos automatikus váltó csatlakozik, utóbbihoz kormány mögötti kapcsolófüleket is adnak. A Škoda Kylaq alapáron kap 25 vezetőtámogató funkciót (a menetstabilizáló ezek közül önmagában 9 funkcióért felel), magasabb felszereltségnél már 35 funkció segíti a vezetőt, egyébként 6 légzsákot és keréknyomás-ellenőrző rendszert is adnak – utóbbiak nem magától értetődőek az indiai piacon.