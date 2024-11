A Kia terepjárót faragott az EV9-ből, lakóautót a PV5-ből

Fotó: Kia

A Kia Design Center America formatervezői álmodták meg a SEMA kiállításra megépített villanyautó-tanulmányokat, amelyekkel a fenntartható természetjárást akarják promótálni. A nagy méretű EV9-esből fokozott terepképességű ADVNTR-t faragtak úgy, hogy 7,5 centivel megnövelték a hasmagasságot, nagy átmérőjű terepmintás abroncsokat alsó védőlemezeket építettek be. Az egyedi tetőcsomagtartó a normál poggyászok mellett akár 1 vagy több tetősátor fogadására is alkalmas.

Fotó: Kia

A PV5-ösből terepen is mozogni képes lakóautót készítettek WKNDR néven, itt is megemelték a hasmagasságot és terepmintás abroncsokat szereltek fel. A belső tér sokoldalúan alakítható, így az lehet élettér, vagy épp sportfelszereléseket szállító raktér is – utóbbinál kívülről könnyen hozzá lehet férni a rakományhoz –, vagy akár konyha is. A tetőre és a felnikre napelemek kerültek, így parkolás során is képes tölteni az akkumulátorait a Kia PV5 WKNDR, a fedélzeti kompresszorral pedig nem csak a terepgumik nyomását lehet szabályozni, de azzal fel lehet fújni például matracokat is, amelyeken aztán a kirándulók alhatnak.

Fotó: Kia

A SEMA tuningkiállításon szigorúan tanulmányként vesz részt a Kia EV9 ADVNTR és a Kia PV5 WKNDR, azoknak nem tervezik se részben, se egészben a sorozatgyártását.